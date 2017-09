El empresario que convivía con diez mujeres irá a juicio El empresario, en su vivienda en mayo de 2014. :: josele-lanza La Fiscalía lo acusa por varios delitos de maltrato habitual y lesiones contra al menos cinco de ellas EUROPA PRESS Lunes, 18 septiembre 2017, 01:23

Málaga. El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga tiene previsto celebrar en junio de 2018 el juicio contra un hombre al que la Fiscalía acusa por varios delitos de maltrato habitual y lesiones contra al menos cinco mujeres con las que supuestamente convivía en Marbella y mantenía relación de pareja.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que el juicio se ha fijado por el momento entre los días 12 y 14 de dicho mes. La Fiscalía solicita inicialmente 12 años y cuatro meses de prisión para el acusado.

Según el escrito inicial de acusación pública, dirigido por la fiscal delegada de Violencia de Málaga, Flor de Torres, en colaboración con la del Área de Marbella y la Fiscalía de Sala de Violencia de Madrid, el acusado mantuvo una relación sentimental «simultánea con varias mujeres de diferentes países».

El ministerio público sostiene que el hombre conoció a estas mujeres en Londres o en España y, «ganada su confianza, las trasladó con su consentimiento a Marbella». Éstas mantuvieron, señala la calificación provisional, su residencia habitual en dicha localidad hasta marzo de 2014, teniendo algunas de ellas hijos en común con el procesado.

La fiscal sostiene que el procesado mantenía «una actitud de dominación, sometimiento y adiestramiento, obligándolas aquel a importantes limitaciones económicas, a prácticas sexuales no deseadas y a tomar sin prescripción médica» varias sustancias, además de que, supuestamente, les «imponía obligaciones como no hablar, sólo sonreir y no mostrar emociones».

El escrito de acusación pública relata algunos supuestos episodios de trato «intimidatorio, hostil, humillante, con insultos» contra estas mujeres y también de presuntas agresiones físicas, «como patadas, agarrones fuertes del cuello y bofetadas»; además de «coacciones, como impedirle a una de ellas ver a su familia o maquillarse».

Varios de esos actos se realizaron en presencia de los hijos menores y en todos los casos, según la Fiscalía, las víctimas -con una de ellas llegó a contraer matrimonio- sufrieron por este comportamiento trastornos por estrés postraumático, por los que las mujeres requieren tratamiento psicológico.

El fiscal acusa al procesado por cinco delitos de maltrato habitual, solicitando 23 meses de prisión por cada uno; y dos de lesiones y otro de maltrato, por los que pide once meses de cárcel en cada caso. Además, la acusación pública insta a que el acusado indemnice a cada una de las víctimas con 20.000 euros, a que se le prohíba acercarse a ellas y a que se le inhabilite para ejercer la patria potestad de los hijos.