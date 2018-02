Un edil de Podemos en Marbella: «Cada día más cansado y harto de ser concejal. Deseando que llegue 2019 y termine la legislatura» El concejal ‘Kata’ Núñez, interviene en un pleno / Josele-Lanza - José Carlos Núñez se dio de baja en la formación hace unos meses pero optó por mantener su acta como concejal de CSSP MÓNICA PÉREZ Marbella Viernes, 23 febrero 2018, 17:56

José Carlos Núñez, edil del grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede CSSP (la marca con la que Podemos concurrió a las elecciones municipales de 2015 en algunos ayuntamientos), está cansado y harto de ser concejal de Marbella. Lo ha manifestado él mismo en su perfil de Twitter. Lo hacía esta mañana apenas dos horas antes de comenzar el Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de febrero. El edil prefería hoy asistir, junto a sus alumnos del IES Vega del Mar, a la fiesta de carnaval que el centro, del que ‘Kata’ es docente, celebraba. «Hoy me voy a perder los carnavales del @Bahiamarbella y la ilusión de mis alumnes (sic) por culpa del #PlenoMarbella Cada día más cansado y harto de ser concejal, deseando que llegue el 2019 y termine la legislatura».

Hace meses que ‘Kata’ Núñez decidió darse de baja en Podemos pero optó mantener su acta como concejal de CSSP. En una reciente entrevista con este periódico el edil justificaba este paso afirmando que cuando se inscribió «tenía unas ilusiones de lo que Podemos podía llegar a ser» que no se han visto cubiertas. «Al final, se ha convertido en un partido político. Independientemente de que sea un partido con el que yo simpatice o al que yo pueda llegar a votar, no es donde yo quisiera estar integrado. De hecho, yo nunca he querido estar en un partido político. Me apunté a Podemos porque pensé que podía ser más un movimiento social que se presentaba a las instituciones y eso al final no ha sido así», explicaba.

Desde entonces, el concejal desapareció de las ruedas de prensa de su grupo municipal, en las que viene siendo ya habitual la presencia de su compañera Victoria Mendiola y del secretario general de Podemos en Marbella-San Pedro, Manuel González ‘Lolo’.

Las manifestaciones de José Carlos Núñez en la red no dejaron indiferentes a algunos tuiteros que le reprocharon que se mantenga en el cargo. Ya durante la sesión plenaria, el concejal plasmaba de nuevo en Twitter su malestar con uno de los asuntos (propuesto por Opción Sampedreña) que su grupo había apoyado pero con el que personalmente no estaba de acuerdo. «Voy a votar a favor de mover la línea de edificabilidad en el boulevard de San Pedro porque es lo que ha votado la asamblea y me comprometí a respetarlo. Pero estoy totalmente en contra y para mí es una vergüenza lo que estamos votando #PlenoMarbella».