La disciplina deportiva detrás del póker El torneo principal del festival ha reunido en Marbella a 949 jugadores. / Josele-Lanza - Muchas de las grandes figuras proceden del deporte, del que han incorporado una rutina de esfuerzo. Otros sacan partido de las técnicas aprendidas sobre el tapete para su desarrollo profesional fuera del casinoConstancia, preparación y competitividad son clave en la formación del profesional del popular juego de cartas MÓNICA PÉREZ Marbella Sábado, 24 junio 2017, 09:48

Segunda jornada o día 1B del evento principal del Pokerstars Festival Marbella. 11.30 horas. La sala central de Casino Marbella comienza a recibir a los primeros jugadores. Se han dispuesto una treintena de mesas con nueve puestos cada una. Hay preparada otra docena por si fuera necesario su uso. En otra sala situada en otro ala del Casino, otras tantos tapetes están igualmente dispuestos. A esa hora no está aún definido el número total de jugadores, pero se espera que la demanda de plaza sea alta. Quienes van llegando deben seguir un procedimiento perfectamente predefinido y controlado al milímetro. Primer paso: pasa por caja y abonar los 1.100 euros que cuesta la entrada. Algunos afortunados no pagan. Se ganaron el puesto en el torneo a través de algún satélite de Pokerstars 'on line'. Con el tiquet en la mano, toca hacer cola para recoger el número de puesto y mesa, asignado de forma aleatoria. Hay espectación. Saben que hay un bote de premios que superará los 700.000 euros. Los crupieres comenzan a disponer fichas y cartas. Llegada la hora de inicio del torneo, las 12.00, si tienen tres o más jugadores sentados, pueden empezar la partida. Comienza el juego en el que la competitividad llega al límite. Hay que conocer al rival, conocerse a uno mismo. «Nos gusta compararnos con el deporte porque el póker tiene una alta carga de competitividad. No podemos negar el trasfondo económico, pero hay otro que consiste en querer ser el mejor, competir, conseguir logros», apuntan desde la organización.

El póker no solo ha conseguido, en la última década, despojarse de los estigmas que le han perseguido durante años, sobre todo en España, de juego rodeado de alcohol y tabaco. También ha ido ganando adeptos hasta el punto de ser uno de los juegos con mayor número de seguidores en todo el mundo, con una legión de fans entre los que se encuentran muchas caras famosas. No es solo una partida de cartas. Hay mucho más detrás que hace que este juego se haya convertido casi en un deporte. Constancia, sacrificio, estudio, estrategia... son solo algunos de los requisitos que debe reunir un buen jugador de póker. Lo afirman quienes han llegado alto. Muchos de ellos aterrizaron en el póker tras una carrera como deportistas profesionales. Otros saben sacar partido a las técnicas aprendidas sobre el tapete para aplicarlas en su vida personal y profesional fuera del casino.

Fátima Moreira de Melo es una de las más conocidas jugadoras de hockey sobre hierba en Holanda. Durante su carrera profesional formó parte del equipo nacional con el que se hizo con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Campeona del mundo en 2006 y Trofeo de Campeones en 2007, es además modelo de una marca de bisutería, y presentadora de televisión. Desde hace tiempo es integrante del equipo Pokerstars SportStars, convirtiéndose en una de las caras habituales de la escena del póker europeo. «Si hay algo que tomé de la práctica del hockey para incorporarla al póker es la discipina y la responsabilidad», explica durante su participación en la parada que Pokerstars hace en Marbella esta semana. «La base es la pasión. Hay muchos aspectos del póker que la gente en general no sabe, pero hay mucho entrenamiento detrás, mucho estudio y mucha preparación. No es solo conocerte a tí. Debes conocer al contrario. Hay que mejorar siempre, en todos los aspectos, cada día un poquito, como en el tenis, como dice (Rafa) Nadal. Si pones el foco en eso, puedes seguir».

¿Se puede vivir del póker? «Sí». La respuesta de Juan Carlos Vecino es tan concisa como contundente. Tiene 20 años. Comenzó a jugar póker 'on line' con 18, cuando quiso emular a su padre, aficionado al juego de cartas «con partidas gratuitas en su tablet».

En solo dos años este malagueño ha conseguido escalar a lo más alto y su nombre suele figurar en los listados de ganadores de los grandes torneos. No ha querido perderse el festival en Marbella, pero reconoce que lo suyo es el juego 'on line'. De hecho desde hace tiempo vive en Malta. «En España la ley es muy restrictiva con el juego 'on line', por ejemplo, hay un mercado cerrado en el que solo podemos jugar los españoles, no puedes jugar con gente de fuera».

El secreto para llegar lejos, subraya, no es tal. «Es constancia, es decicarle muchas horas. No es solo jugar, hay un trabajo importante fuera de las mesas». Reconoce que esa habilidad adquirida con cada mano de cartas le sirve en todas y cada una de las facetas de su vida».

Aprender, ver, estudiar

Una constancia que Isidro 'Yiyi' Barreña, ganador del Estrellas PókerTour United Kingdom and Ireland en 2015, aplica en su trabajo profesional como fotógrafo en Torre del Mar. A punto de hacer las maletas para poner rumbo a Las Vegas, reconoce que se inició en el póker «cuando llegó la moda a España hace seis años o así». «No soy jugador profesional, pero lo primero para empezar en esto es aprender, leer sobre el tema, ver vídeos de manos, coger conocimiento, y mucha constancia. Todo ello, junto a la práctica, te hace ir mejorando y ver tus fallos».

Hombres, de entre 20 y 35 años, con formación intelectual, ocupa a día de hoy el perfil estandar del jugador de póker. Poca mujer en la sala. «Cada vez más», insisten desde la organización.

Este próximo domingo, el esfuerzo y dedicación dará sus frutos traducidos en euros. El evento ha bastido récord en inscritos en el torneo principal con 949 jugadores. En total, cerca de 5.000 personas habrán pasado al final del festival este domingo por Casino Marbella para participar en algunos de los 17 toneos abiertos.

En juego, un 'prizepool' o bote de premios de 911.000 euros que se repartirá entre 135 finalistas. El ganador, que se decidirá mañana, se llevará 168.700 euros. Antes, deberá derrotar a los 354 cotrincantes que ayer comenzaron el día 2 del torneo. El segundo clasificado cobrará 102.700 euros; y el tercero, 72.000 euros. A partir de ahí la cifra se irá reduciendo hasta lllegar a los 1.792 euros de los clasificados entre los puestos 120 a 135.