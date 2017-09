Desestiman el recurso de readmisión al Ayuntamiento de la portavoz socialista

El Juzgado de los Social número 7 de Málaga ha desestimado el recurso de readmisión solicitado por la portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, Manuela Benítez, afectada por el ERE que el Consistorio llevó a cabo en 2012. Benítez trabajó para el Ayuntamiento de Estepona de forma ininterrumpida desde el 1 de diciembre de 1999, como trabajadora social, con un salario de 2922,36 euros, aegún consta en la sentencia a la que ha tenido acceso SUR. Aunque la demandante argumentó que su antigüedad en el Consistorio se remonta a 1995 ya que comenzó trabajando en el empresa municipal Servicios Estepona XXI SL.

La sentencia expone que no hubo razones ideológicas en el despido de Benítez aunque «es notoria la activa participación política de la actora dentro del PSOE como principal partido de la oposición». Añade el magistrado que «no existe indicio alguno que el despido de la actora fuera objeto de una selección deliberada por su actividad política» ya que también se vieron afectados 8 trabajadores sociales, y la concejala de recursos humanos testificó que algunos de ellos eran una hermana y una hija de concejales del PP, «mayoritario en la corporación, que igualmente se vieron afectados por dicho ERE».

Indemnización

El Ayuntamiento indicó ayer también que Manuel Benítez solicitó, durante el periodo de conciliación, una indemnización al Ayuntamiento de Estepona de 180.000 euros para desistir en su demanda de despido. «Si bien, esta propuesta fue rechazada por el Consistorio», señalaron.

La portavoz socialista negó ayer este extremo y aseguró que el Ayuntamiento no puede justificardicha reclamación. «Después de 5 años de litigio no tengo precio y, por amor propio, no aceptaría ninguna cantidad», respondió al tiempo que puntualizó que fue le Ayuntamiento el que trató de negociar con ella para que desistiera de su demanda.

Benítez calificó de «sospechoso» que el equipo de gobierno hiciera pública ayer esta sentencia que fue comunicada a las partes el 31 de julio pasado. Lo achacó a un «ataque personal» y al intento de contrarestar la denuncia realziada por el PSOE sobre las vinculaciones del alcalde y de la concejala de Fomento con el empresario Bonifacio Solís.

Por su parte, el Ayuntamiento recalcó ayer que ha ganado todas las sentencias individuales que han presentado los afectados por el ERE, tanto en los juzgados de lo Social como las recurridas ante el TSJA. Y añadió que ha alcanzado acuerdos individuales con los afectados por el ERE, previos a la celebración de los juicios individuales. Por último recordó que TSJA desestimó recientemente la demanda de readmisión del exsubdirector de la Televisión Municipal, Rafael García, y del subdirector ejecutivo, económico y financiero de la empresa Promoción y Comunicación Estepona SL, Mariano Crespo.