Derriban el chiringuito La Antigua de Estepona por estar en zona verde Trabajos de la demolición del local. / Ch. M. El Ayuntamiento ha demolido hoy el establecimiento, que daba empleo a 25 trabajadores CHARO MÁRQUEZ Jueves, 15 junio 2017, 13:24

Los restos de la demolición no sólo son trozos de madera, cristales rotos, toldos rasgados, sino vidas detrozadas. Las de los 25 trabajadores que hasta ayer se mantenían del chiringuito La Antigua, situado en la playa de El Saladillo de Estepona. Muchos de ellos llevaban diez años trabajando para Jean Marc, el propietario francés que hace una década alquiló el establecimiento, que ya estaba construido, y hace dos años se convirtió en dueño legal.

Marc asegura que "no entiende las leyes españolas" y que no sabía que su establecimiento ocupaba zona verde. Según el auto del Juzgado de los Contencioso-administrativo número 7 de Málaga en el que se ha basado el Ayuntamiento para proceder al derribo, el establecimiento carece de licencia, se ubica en zona verde pública e invade la zona de servidumbre de tránsito establecida por la Demarcación de Costas. El auto señala además que la construcción "no es legalizable" y resalta que "los intereses públicos en la protección del suelo deben prevalecer sobre los intereses particulares" de la propiedad del chiringuito.

Ajenos a los términos legales y con la mirada puesta en la máquina que está aplastando lo que hasta ayer era su puesto de trabajo, los 25 trabajadores muestran su indignación y manifiestan no comprender cómo les pueden arrebatar el pan de sus familias. Daniel Romero, gerente del chiringuito, clama en voz alta que "nos están quitando la vida, no nos quitan el trabajo, porque trabajo hay, pero como éste, ninguno". Con 35 años y hablando tres idiomas reconoce que no tendrá problema en encontrar empleo, pero su padre, con 60, que también estaba contratado en el negocio, no lo tendrá fácil.

Una pizarra cuelga sobre una columna que aún permanece en pie. En ella puede leerse: "Muchas gracias, señor alcalde". Las quejas de los trabajadores se han dirigido sobre todo al regidor, José María García Urbano, al que acusan de no cumplir su palabra. La plantilla y el dueño aseguran que llegaron a un acuerdo verbal para que les permitieran terminar la temporada y en septiembre ellos mismos demolerían el chiringuito. Tras paralizar una primera orden de derribo prevista para el 12 de mayo, la máquina ha comenzado desde las nueve de la mañana a tirar todo lo que estaba en pie.

El Ayuntamiento de Estepona incoó en noviembre de 2013 un procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado por la construcción del chiringuito de playa al entender que podría estar incurriendo en un presunto delito contra la ordenación del territorio, ya que el inmueble carecía de licencia municipal, no disponía de permiso de ocupación de las parcelas y, por tanto, tampoco abonaba canon económico. El arquitecto municipal, a pie de derribo, ha explicado que casi todo el local se encontraba en zona verde, excepto unos 10 ó 20 metros. "Pero esto es un todo, una entidad y no podemos dejar cuarto y mitad del chiringuito en pie". Añade que la brigada de jardinería acometerá en un par días, cuando se retiren los escombros, la remodelación de la zona para restituir la zona verde.

Aunque los trabajadores difieren. Francisco Romero llevaba cinco temporadas en La Antigua y es el que mantiene un contrato más largo ya que era el encargado de cuidar el chiringuito en invierno. Asegura que por la zona "no aparecen los servicios municipales ni de limpieza, ni de jardinería, y nosotros somos los que nos encargamos de mantener este lugar, el cesped, recoger las papeleras municipales". Reprochan el abandono al que tiene condenado el Ayuntamiento esta zona, con parcelas que pueden suponer un peligro por la maleza que acumulan.

Aritel Vasile, con una antigüedad de seis años en la empresa, matiene que esta demolición responde a intereses ocultos, y a la "envidia". Explica que La Antigua era uno de los chiringuitos más rentables de la Costa del Sol, "mucho más que los de Marbella". Servían una media de 700 cubiertos al día y en agosto se podrían alcanzar los 1.200. "Ni los chiringuitos de los hoteles con bufet superan los 300 cubiertos al día", aclara Vasile.

Los clientes de La Antigua también mostraban hoy su sorpresa y daban cuenta de la calidad del servicio que se ofrecía. "Es muy duro y cruel lo que están haciendo. Me da mucha pena y eso que soy clienta, imagínate como están pasando los trabajadroes", comenta una fiel cliente francesa que preguntaba qué iba a hacer ahora todo el verano.

Tenían tres días

El gerente del local se quejaba además de la premura con que han ejecutado la orden de derribo. Aunque estaba previsto que el lunes comenzaran los trabajos, les dieron tres días de gracia para desalojar. Pero Romero lamenta que no han podido retirar las maderas, toldos, crsitaleres, focos y que pueden sumar un capital de medio millón de euros. El resto lo han repartido por varios almacenes. Ahora tendrán que vender la maquinaria "porque parada dos años ya no sirve".

El proceso judicial sobre este derribo permanece abierto. Sergio Berengues, abogado de la propiedad confía en ganar el proceso de resarcimiento de daños y perjudicios. Basará su defensa en que el chiringuito se construyó legalmente sobre suelo privado pero que, una modificación del plan urbanístico de 1999, consolidó la parcela como zona verde cuando ya estaba construido y legalizado el establecimiento.