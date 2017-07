Cae una red dedicada a asaltar a turistas de vacaciones en Marbella La banda se centraba en los turistas que pasaban las vacaciones en la zona de Puerto Banús. / Josele-Lanza - La Policía ha detenido a seis personas de origen argelino, con edades entre los 26 y 33 años, a los que se le imputan 15 robos EUROPA PRESS Jueves, 27 julio 2017, 14:17

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, compuesta por seis miembros, dedicada exclusivamente al asalto de forma profesional de turistas extranjeros de vacaciones en la costa de Marbella. Han sido arrestados seis hombres de origen argelino y de edades comprendidas entre los 26 y 33 años, para los que se ha decretado el ingreso en prisión. Los investigadores han logrado esclarecer 15 robos.

Así, según han informado desde la Comisaría Provincial, en un comunicado, a los detenidos se les investiga por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia o intimidación, pertenencia a grupo criminal y atentado a agente de la autoridad.

Cuatro de ellos fueron detenidos en la madrugada del pasado día 22 en Marbella momentos después de que sustrajeran un reloj valorado en 24.000 euros mediante el método llamado 'mataleón' a un turista; los otros dos individuos lo fueron instantes después cuando intentaban acceder a la vivienda de uno de los arrestados en la localidad malagueña de Fuengirola, en el momento de su detención portaban el reloj robado en Marbella.

Posteriormente, los investigadores localizaron un establecimiento hostelero en Fuengirola en donde parte de la red, asentada principalmente en la zona de Cataluña, estaba alojada con documentos de identidad falsos, según han informado desde la Comisaría provincial.

En el operativo, que se ha llevado a cabo con la práctica de dos registros en Fuengirola, se han intervenido, entre otros efectos, diez relojes, seis móviles de última generación, cámaras de fotos, material informático, 650 libras esterlinas, un vehículo y joyas.

Según las pesquisas, el principal objetivo de la red eran los turistas extranjeros con un cierto poder adquisitivo que pasaban las vacaciones en la zona de Puerto Banús.

La organización actuaba de manera estructurada, así, una vez que había elegido a su víctima potencial -normalmente turistas mayores o en estado de embriaguez- dos de los integrantes eran los encargados de abordarla. En un primer momento utilizaban su habilidad para intentar desvalijarla, no obstante si así no lo lograban no dudaban en emplear la violencia hasta conseguirlo.

Ya con el botín en su poder, los criminales lo hacía desaparecer inmediatamente del lugar de los hechos, para ello otros componentes eran los encargados de sacarlo de la escena, trasportándolo hasta sus lugares de alojamiento temporales en la localidad de Fuengirola.

Para cometer los robos con violencia, la organización utilizaba la técnica conocida como 'mataleón', que consiste en agarrar a la víctima por detrás y estrangularla hasta que pierda el conocimiento, según han explicado; añadiendo que se trata de una práctica que puede causar graves lesiones e incluso la muerte.

En el trascurso de la investigación, que ha concluido con la detención de los seis integrantes -cuatro en Marbella y dos en Fuengirola-, se han llevado a cabo dos registros en los que se han recuperado una decena de relojes valorados en 400.000 euros, cinco teléfonos móviles y dinero en efectivo. Además ha permitido el esclarecimiento de 15 robos cometidos en Marbella.

Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha ordenado el ingreso en prisión de todos ellos.