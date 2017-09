CSSP decidirá en asamblea abierta el nombramiento del asesor del grupo municipal SUR Lunes, 4 septiembre 2017, 01:24

marbella. Una de las novedades que ha traído el cambio de gobierno en Marbella para los grupos municipales de la oposición es la posibilidad de nombrar un asesor de confianza para sus labores de fiscalización y CSSP-Podemos ha anunciado que decidirá en asamblea abierta el nombramiento del asesor del grupo municipal.

Esta posibilidad no existía para los grupos de oposición ya que el gobierno tripartito tenía cubiertos el máximo legal de cargos de confianza, que asciende a 27. No obstante, la formación morada asegura que no le sorprende la decisión del bipartito integrado por PP y OSP dado que temen que el nuevo gobierno nombre una serie de Directores y Coordinadores Generales «a dedo», por lo que no necesitarán disponer de todas las plazas de asesores que permite la legislación.

La asamblea para elegir al nuevo asesor tendrá lugar hoy a partir de las 20.00 horas en el local de Podemos, en San Pedro Alcántara.