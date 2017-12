El CSIF estudia acciones legales contra el presupuesto por la partida para formación

El sindicato CSIF ha anunciado que está estudiando acciones legales encaminadas a «corregir» el presupuesto municipal de 2018 después de que no se haya aceptado la alegación en la que solicitaban la «corrección» de la partida destinada a formación del personal, que «se ha quedado en 50.000 euros» y que, según el sindicato, «son 180.000 los que tienen que tener reconocido». «Nos sentimos engañados. Promesas incumplidas para no corregir en el presupuesto una obligación establecida en un título legítimo como es el Acuerdo Socioeconómico-Convenio sobre una deficiencia debatida y reconocida en reuniones con distintos órganos con representación sindical previas a la aprobación del presupuesto», indican a través de un comunicado. Aseguran desde el sindicato que el equipo de gobierno «no cumple con lo establecido en dicho acuerdo y con cumple con las necesidades demandas por el personal de recibir formación adecuada para ofrecer un trabajo óptimo y que redunde en los servicios públicos», y en este sentido añaden: «que la formación nos permita adaptarnos a las nuevas tecnologías no es solo por cumplir los principios de economía, eficacia y celeridad, sino que repercute en la responsabilidad del propio Ayuntamiento por imperativo legal».

En el pleno en el que se rechazaron las alegaciones y se dio luz verde definitiva a las cuentas de 2018, el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, ya hizo referencia a este asunto defendiendo que la partida incluida para la formación es la misma que en ejercicios anteriores y que la «acción social se cubrirá mediante modificaciones presupuestarias ». El edil hizo referencia a que los trabajadores tienen además acceso al plan de formación de la Mancomunidad.