Costas iniciará la obra en la Torre del Cable de Marbella el 3 de julio

La obra de saneamiento en la Torre del Cable de Marbella ya tiene fecha de inicio. Será el 3 de julio y se prolongará durante tres semanas. Es el anuncio efectuado esta mañana por el subdelegado del Gobierno central en Málaga, quien ha concretado la intervención costará 130.000 euros. "No estamos hablando de un obra concretamente en playas, sino cerca o próxima en playas, pero hablamos de un infraestructura que si bien no tiene un uso actualmente, no deja de ser un verdadero símbolo del pasado industrial y minero de la ciudad de Marbella y que tiene un valor añadido para los habitantes de esta población", ha explicado Miguel Briones, quien ha comparecido junto al jefe de Costas, Ángel González, para presentar la regeneración del litoral de la provincia de cara al verano.

La actuación, ha indicado, se hará con mar en calma, mediante barcazas y con un pequeño espigón en la base.

La obra ejecutada por el Estado se limitará a la parte superior de la torre, es decir, la zona más visible. El saneamiento contemplará la retirada de la pintura, que no ha sido sustituida desde hace años, así como el refuerzo y retirada de aquellos elementos que, por su mal estado de conservación, puedan representar un peligro ante el riesgo de desprendimiento. La tarea, aunque sencilla a priori, requerirá de un procedimiento especial. La presencia de plomo en las paredes de la torre exige que se adopten medidas de protección.

De forma paralela a la tramitación de esta obra, que se lleva reclamando desde hace años, el Ayuntamiento ha estado resolviendo con la Junta de Andalucía el traspaso de la gestión sobre la Torre del Cable –de competencia estatal–, lo que abre la puerta a que el equipo de gobierno pueda proceder al estudio que permita conocer en detalle el estado real en el que se encuentra el antiguo cargadero, especialmente en lo que a su estabilidad se refiere. El siguiente paso será el diseño de un proyecto que defina la intervención municipal para la puesta en valor de la torre. A comienzos de este año se comunicaba al Consistorio marbellí la aprobación del traspaso de competencias, mediante una concesión administrativa, tras haberlo solicitado expresamente ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Málaga, y una vez obtenido el visto bueno de la Dirección de Costas al trámite en cuestión. La cesión definitiva de competencias se hará efectiva una vez que concluyan los trabajos de saneamiento del poste por parte del Gobierno central.