El Cordobés, vacaciones familiares en Marbella La pareja, junto a su hija y a la suegra del torero, visitó el chiringuito Playa Padre, de la empresaria María Bravo. / Josele-Lanza - El torero y Virginia Troconis disfrutan junto a sus hijos de unos días de descanso en la ciudad, donde tienen casa HUGO SIMÓN Miércoles, 2 agosto 2017, 00:57

Para Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su esposa, Virginia Troconis, Marbella es una cita obligada cada verano. La pareja aprovecha las fechas estivales en las que el torero no tiene compromisos profesionales para escaparse a su residencia en la ciudad y disfrutar junto a sus dos hijos de unos días de descanso en familia. Este verano no ha sido menos y en las últimas jornadas hemos podido ver al matador y a su mujer, acompañados de sus vástagos, haciendo vida vacacional. No perdonan la playa -donde la modelo venezolana prefiere optar por tostarse al sol, mientras al diestro le gusta practicar algún deporte náutico-, pasean por Puerto Banús o visitan algún beach club. Pero no todo ha sido descanso, porque ‘El Cordobés’ ha aprovechado su estancia en Marbella para sacarse la licencia de navegación –conocida como ‘el titulín’-, lo que le permite pilotar embarcaciones de hasta seis metros de eslora y motos de agua de hasta 50 caballos de potencia.

La suegra del torero, que se llama igual que su mujer, pasa sus vacaciones con ellos y suele acompañarles en sus salidas. Entre ellas, la visita a Playa Padre, el beach club propiedad de la empresaria y filántropa María Bravo, creadora la Global Gift, la fundación con sede en Marbella que amadrina Eva Longoria. Al igual que hiciera la actriz tejana recientemente, el matador y su familia disfrutaron de una jornada de playa en el chiringuito ubicado en la playa de El Cable en compañía de amigos, como la modelo y empresaria Estefanía Luyk, que también descansa en la ciudad. Unos días antes, Díaz y Troconis se acercaron al parque Selwo Aventura, en Estepona, para celebrar entre animales el cumpleaños de su hijo mayor, Manuel, que acaba de cumplir 13 años. Lo hicieron en compañía de un amigo de éste, de la madre de la modelo y de la benjamina, Triana, que cumplirá 10 años el próximo octubre.

Díaz y Troconis, con sus hijos, en Puerto Banús. / Josele-Lanza -

La pareja derrocha naturalidad y simpatía y no se muestra incómoda o contrariada ante la presencia de fotógrafos, ya sean profesionales o aficionados –una plaga, móvil en mano–, y de aquellos que desean saludar, mostrar su admiración o pedir un autógrafo al diestro. También suelen prodigarse gestos de cariño de manera constante, como ya dejaron claro durante su participación hace unos meses en el ‘talent show’ culinario ‘Masterchef Celebrity’, en el que Troconis se quedó a las puertas de la final.

El matador, que acaba de cumplir 49 años, prepara además en Marbella sus próximas citas taurinas, la primera de las cuales tendrá lugar muy cerca de la ciudad. El próximo sábado, en la vecina localidad de Fuengirola, compartirá cartel con el rejoneador Manuel Manzanares y con Francisco Rivera ‘Paquirri’. Con Manzanares repetirá festejo una semana después en Motril, en una corrida en la que estarán acompañados por David Fandila ‘El Fandi’. Posteriormente se desplazará a Vitigudino, el municipio salmantino que vio nacer a El Viti, donde el 16 de agosto toreará de nuevo junto a Paquirri y con el rejoneador Ginés Cartagena. También con Rivera participará cuatro días después en la tradicional Corrida Goyesca de Antequera, en la que formarán cartel con Saúl Jiménez Fortes. Un mes intenso en lo profesional que bien merece unas vacaciones previas con la familia en Marbella.