Constructores y promotores de Marbella piden al gobierno celeridad en los plazos para ordenar el urbanismo Edificio en construcción en Nueva Andalucía / Josele-Lanza - Reclaman que se acorten los tiempos de concesión de licencias y la restitución del servicio de atención al ciudadano MÓNICA PÉREZ Marbella Sábado, 2 septiembre 2017, 00:50

Continuar con los pasos que se han dado hasta ahora pero imprimiéndoles una mayor velocidad en el camino. Es la principal petición que constructores y promotores plantean al nuevo equipo de gobierno en Marbella. Pendientes de conocer los primeros movimientos que la nueva responsable municipal de Urbanismo pueda realizar en su departamento, los profesionales coinciden en una demanda: la celeridad, especialmente en la tramitación de los procedimientos, pero además, en la concesión de licencias.

La herencia que recibe el grupo del PP tras los dos años del equipo tripartito en materia urbanística contiene una hoja de ruta, de la que se han sentado las bases, diseñada como respuesta a la anulación del Plan General de 2010 por sentencia del Tribunal Supremo. Está pendiente de salir a exposición pública la adaptación del Plan del 86 a la LOUA, pero todavía está sin aprobar el texto refundido de esa adaptación, y sin resolver, las alegaciones a las nuevas normas urbanísticas. Cada procedimiento requiere su tramitación y tiempos, pero hay casos, entienden los profesionales, en los que se puede dar un «empujón» al proceso. «Lo importante es que este cambio de gobierno no sea ahora un derribo de lo que se ha hecho, que los pasos que se han dado tengan una continuidad, y que lo que se haga a partir de ahora, se haga de la forma más ágil posible». El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Emilio López, subraya un aspecto que el sector viene defendiendo desde que se recibió el mazazo de la anulación del plan del 2010: «lo importante es que todas las administraciones y todos los partidos sumen», y aboga por que se mantenga esa colaboración «sin piedras en el camino» por parte de ninguna de ellas.

«Se debe actuar de la forma más ágil posible continuando el trabajo hecho» emilio lópez, Pte. Asoc. Prov. Constructores

«El retraso en la concesión de licencias está haciendo daño, pero no es achacable al anterior gobierno» laura pou, Pta. DOM3

«Tener sobre la mesa un avance del nuevo plan cuanto antes tranquilizará a mucha gente» alejandro criado, abogado urbanista

Especialmente críticos con la situación generada en el urbanismo de Marbella en los últimos años, la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad DOM3 pone el acento en la necesidad de que se faciliten los medios para que se agilicen los plazos para la concesión de licencias. La demora de estos permisos ha sido una de las principales quejas tanto de particulares como de profesionales. Una situación que, para la presidenta de DOM3, Laura Pou, «en absoluto es achacable al anterior equipo de gobierno tripartito. El problema viene de muy atrás», asegura. Por ello, la petición que traslada el colectivo al nuevo Ejecutivo local va en la línea de que se actúe «lo más rápido posible y que lo que se haga sea lo más duradero posible, que sean soluciones a largo plazo, consensuadas y pensadas».

El sector de la construcción de lujo, que arrancó este año 2017 con un crecimiento del 12% con respecto a 2016, mueve anualmente alrededor de 280 millones de euros y unos 3.000 puestos de trabajo directos. Una vez más, el colectivo tiende la mano a los gestores municipales «como ya hicimos con el anterior gobierno, para que cuenten con nosotros para lo que estimen oportuno», indica Laura Pou, quien habla de una ralentización de la actividad en la ciudad de la que ha sabido sacar partido, afirma, la vecina Estepona. «Este retraso en la concesión de licencias está haciendo mucho daño», asegura, insistiendo en que la situación no se remonta a uno o dos años atrás, «sino a mucho más».

Se disparan las consultas

El cambio de rumbo político acordado por la formación independiente de Opción Sampedreña y la consiguiente moción de censura que ha devuelto la Alcaldía a la popular Ángeles Muñoz sorprendía a todos en pleno mes de agosto, pero ello no ha sido freno para que desde que se conociera la noticia, particulares y profesionales se hayan puesto en contacto con asesorías y despachos de abogados especializados en urbanismo buscando una respuesta a las «incertidumbres» derivadas de un cambio de equipo directivo en el especialmente sensible departamento de Urbanismo que ya se había marcado una línea de trabajo. «Las dudas no surgen tanto porque cambie el color político, sino porque un cambio de dirección pueda modificar el calendario, explican en la Asesoría Belón. «Sigue existiendo incertidumbre, sobre todo, de cara a la exposición pública que saldrá en breve de la adaptación a la LOUA del PGOU del 86. Es un documento que viene mal, y al que los perjudicados deben acudir para presentar las oportunas alegaciones. Es la forma en la que muchos pueden defenderse. No estamos hablando ya de grandes inversores, sino de particulares que pueden verse afectados y que empiezan a plantear sus dudas», explica el responsable del despacho, Antonio Belón, quien detalla algunas de las «barbaridades» que, en su opinión, recoge ese documento, como que se considere suelo urbano no consolidado un conocido hotel de lujo, parte de Sierra Blanca y, asegura, hasta la casa del rey Salman.

Sede de Urbanismo en Marbella. / Josele-Lanza -

Algunos asesores y empresarios consultados por este periódico llegan a calificar de «grave» la situación de demora en la concesión de licencias, pero además apuntan a la necesidad de que se acelere el calendario previsto para tener sobre la mesa el pliego para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio. «Se ha hablado de un plazo de seis meses, pero creo que el Ayuntamiento tiene un departamento de técnicos fantásticos que pueden colaborar con el equipo redactor contratado para que el documento pueda estar listo en tres meses», subraya el abogado Alejandro Criado, quien destaca que «el camino a seguir está claro», si bien pone el acento en que tener cuanto antes un avance del nuevo Plan General es lo que realmente va a «tranquilizar» tanto al particular como al profesional. «Tener sobre la mesa un documento con las líneas generales de lo que será el nuevo documento puede resolver muchas dudas y dará tranquilidad».

Los profesionales apuntan además a la conveniencia de que vuelva a habilitarse en la sede de la Delegación Municipal de Urbanismo el punto de información ciudadano que fue suprimido. Tras años de experiencia defienden su utilidad por cuanto permitía resolver dudas al ciudadano. «No es lógico que si vas al notario en una semana para formalizar la compra de una casa, en Urbanismo te tengan un mes esperando para informarte sobre la calificación del terreno», señalan.