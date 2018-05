Comisiones Obreras acusa a la Junta de abandonar sus obligaciones de inversión en La Bajadilla SUR El sindicato reclama, entre otras acciones, el dragado urgente del canal de entrada y salida del puerto pesquero para garantizar la seguridad marítima y la actividad de la lonja NIEVES CASTRO Marbella Jueves, 17 mayo 2018, 15:46

Comisiones Obreras ha denunciado hoy la ausencia de inversiones de la Junta de Andalucía en el puerto pesquero de La Bajadilla, y ha subrayado que la falta de interés de la Administración autonómica pone en peligro tanto la seguridad del tráfico marítimo como de los trabajadores del sector pesquero. Reclama, entre otras acciones, el dragado urgente del canal de entrada y salida para garantizar la seguridad marítima y la actividad económica de la lonja, una de las más importantes del litoral malagueño. El sindicato se ha hecho eco así de las denuncias públicas sobre la situación de abandono de la instalación efectuadas por el sector pesquero marbellí, del que dependen de manera directa 300 familias. CCOO indica, además, que la carencia de un plan de inversiones lleva visos de convertir la instalación en un puerto «tercermundista».

El responsable del sector pesquero de CCOO Málaga, Pedro Ruiz, apunta que la bocana lleva dos años sin dragarse y ha perdido el calado mínimo necesario para garantizar la seguridad en las maniobras de entrada y salida de la flota. La profundidad máxima en el 80 por ciento del canal se ha quedado, aproximadamente, en los 2,6 metros de profundidad, como consecuencia de la virulencia de los últimos temporales.

La situación empeorará a partir del próximo 1 de junio, momento en el que está previsto que se incorporen los barcos de cerco grande para la pesca de la sardina, tras el parón de un mes efectuado, de 'motu proprio', para la recuperación de los caladeros de la zona. La peor parte se la llevarán tres barcos que no podrán faenar porque superan el calado actual: 'Francisco y Noelia', con 3,80 metros; 'Bergatín', con 3,50; y 'Nuevo mis nietos', con 3,20 metros. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Marbella, Manuel Haro, asegura que si para entonces no hay respuesta de la Agencia Pública de Puertos, el gremio «tomará medidas contundentes». Ruiz añade, por su parte, que « si un barco no puede entrar ni descargar su carga, el puerto se queda desabastecido y los trabajadores y la lonja pierden».

El secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, recuerda que la situación jurídica que vive La Bajadilla tras los graves incumplimientos por parte de la UTE que asumió la concesión en 2011, y que ha provocado la apertura de un expediente de reversión aún no resuelto, «no exime a la Junta de Andalucía y en concreto a la Agencia de Puertos de Andalucía de responsabilidad» respecto a la seguridad marítima en la entrada y salida de embarcaciones, así como de las consecuencias laborales y económicas que esta situación provoca. «El sector pesquero no es prioritario para la Junta, y estoy convencido de que si esta situación afectara a los yates, ya se habrían tomado medidas», indica el secretario general de CCOO Málaga, quien se muestra taxativo: «Solicitamos que la Junta drague y que después gire la factura a quien corresponda».

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos doblará este año la inversión para la mejora de los puertos de titularidad autonómica hasta alcanzar los 13,4 millones de euros; sin embargo, el sindicato denuncia que no hay ninguna actuación programada para el recinto marbellí, pese a sus múltiples deficiencias. El responsable del sector pesquero de CCOO Málaga sitúa entre las actuaciones prioritarias el desmantelamiento de la antigua lonja; la implementación de un plan de limpieza; la instalación de una cubierta para la zona de redes; el refuerzo de la iluminación en el recinto; la dotación de puntos de agua y luz para los barcos; y la mejora de la pavimentación y accesibilidad a las instalaciones, de modo que sea posible la carga y descarga de vehículos pesados, imposible hoy día.

No es la primera vez que Comisiones Obreras denuncia la situación de dejadez del puerto y la inseguridad que ello provoca para los trabajadores. En este sentido, la secretaria general de la FSC del sindicato, Carolina Ortiz, señala que el pasado mes de febrero, a instancias del sindicato y la Cofradía de Pescadores, el pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobó una moción para instar a la Junta al dragado, la limpieza y el mantenimiento del recinto portuario, sin que hasta la fecha el organismo competente haya movido ficha.