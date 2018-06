Comienza la feria más cosmopolita de Marbella

La periodista Concha Montes dio anoche el pistoletazo de salida a la Feria de San Bernabé con un emocionado pregón en el que reivindicó a la Marbella más cosmopolita, recordó uno a uno a los barrios de la ciudad que desde hoy viven su gran celebración.

Montes reivindicó su origen jienense para a continuación reclamarse como una marbellera más: «Me siento marbellera, marbellí y marbellense. En realidad, creo que todos y cada uno de quienes habitamos y somos Marbella nos sentimos de aquí porque elegimos vivir, trabajar, amar aquí. Y en cierto modo, la ciudad de los prodigios que es nuestra ciudad, nos eligió para honrarla», afirmó con gran emoción.

La periodista, afincada en Marbella desde hace más de treinta años, mencionó uno a uno a los barrios de la ciudad y recordó también a la Marbella «de Puerto Banús, a la de las fiestas y celebridades, a la del Casco Antiguo, a la de la gente excepcional, rara, distinta que nos visita o se muda a aquí, a la de la gente común, pero asimismo extraordinaria, a la Marbella trabajadora, a la turística, a la de sus costumbres y tradiciones».

Subrayó a continuación que no existe una sola Marbella, sino muchas. «Hay muchas, y todas caben en la idea de un título común: el de ciudad abierta, acogedora, generosa, hospitalaria, mestiza, un sitio que es recreo para las gentes que emigraron o partieron de sus casas y familias, para hacer posible este milagro de la Marbella Torre de Babel de acentos y razas que somos». Montes pidió que se haga de ello el santo y seña de la ciudad. «Reivindiquemos que todos en Marbella somos diferentes, pero además iguales. Creámonos y defendamos que esta tierra fértil y próspera es nuestra casa», dijo.

Tras compartir con los presentes la experiencia vital y profesional que la llevó de su Jaén natal a Marbella, la periodista mencionó a Onda Cero, la empresa periodística donde trabaja desde hace tres décadas. «Gracias a mi hogar radiofónico, Onda Cero Marbella –dijo–, hoy soy lo que soy contándoos y compartiendo a diario las cosas que nos importan, las cosas que nos ocurren, cómo nos va la vida en nuestro pueblo, qué nos cuentan los vecinos, qué sucede. Y eso es un privilegio. Poder contar el día a día de Marbella».

La feria, en el centro

El pregón tuvo su momento reivindicativo. El que utilizó para recordar que la feria de Marbella es esencialmente una feria urbana. «Si algo hay que diferencia a la feria de Marbella de otras es, sin duda, el corazón donde palpita: el Paseo de la Alameda y su entorno. No pensemos que es algo nuevo, de hace solo unos años. No. Estos escenarios naturales tienen su historia. De siempre, junio se celebró en la Alameda, en lo que ahora llamamos avenida del Mar, y en la plaza de los Naranjos, que a finales del siglo XIX principios del XX se cerraba para celebrar la feria taurina. La centralidad de la feria de Marbella, su pilar, es el centro; y esa es su idiosincrasia y su emblema. No lo perdamos».

La pregonera lamentó, asimismo, que en el medio siglo que se lleva pregonando la feria sólo cinco mujeres han sido invitadas a hacerlo, por lo que pidió que esa anomalía se corrija. «Deseo firmemente que vengan más mujeres pregoneras en las que ferias que nos queden por vivir», dijo antes de dar por inaugurada la celebración y dar paso a los fuegos artificiales.