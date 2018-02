El colegio Mayfair Academy de Estepona se enfrenta a una orden de desahucio por impagos Fachada del colegio Mayfair Academy International en la urbanización Atalaya Park . :: ch. márquez Los propietarios dicen que no quieren que se produzca el desalojo durante el curso y ni perjudicar al alumnado CHARO MÁRQUEZ* DIARIOSURESTEPONA@GMAIL.COM ESTEPONA. Lunes, 12 febrero 2018, 00:56

El centro educativo Mayfair Academy International se enfrenta a una orden de desahucio después de que los propietarios del inmueble denunciaran un supuesto impago de 42.500 euros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Estepona, en un decreto al que ha tenido acceso diario SUR, señalaba el lanzamiento para el día 14 de febrero y requería a los arrendatarios la retirada de sus enseres antes de esta fecha. Sin embargo, la defensa del centro se ha opuesto al desahucio y se ha señalado juicio para el próximo 28 de marzo. Este centro acaba de obtener la concesión de una parcela municipal para la construcción de un nuevo colegio.

El abogado de la propiedad ha explicado que la deuda del centro responde a varias mensualidades, impuestos y tasas municipales. Añade que el contrato de alquiler concluyó el 30 de junio de 2017 y que los responsables del centro no comunicaron su deseo de renovar.

El letrado hace hincapié en que los propietarios no tenían intención de que el desalojo se produjera durante el curso escolar, «para no perjudicar al alumnado, que no tiene culpa de nada». Por otra parte señala que no ha sido posible la negociación con el centro y que los propietarios han perdido la oportunidad de cerrar la venta del inmueble con varios inversores interesados ya que se les ha impedido mostrarles el edificio.

El centro asegura que está al día de todos sus pagos y que solicitó la renovación del contrato

Los abogados del centro, por su parte, señalan que es «falso» que el colegio adeude cantidad alguna y aseguran que se encuentran al día de todas sus obligaciones. Indican además que el colegio comunicó su intención de renovar el contrato de arrendamiento dentro de los plazos. Señalan que hay comunicación y deseo de negociación con la propiedad y que no han puesto problemas en que enseñaran el edificio a potenciales compradores «siempre que no interfiriera en las clases».

Mayfair Academy International acaba de obtener del Ayuntamiento de Estepona una parcela municipal para la construcción de un nuevo centro educativo. El suelo, que cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados, se ubica en el sector conocido como Cortijo Casareño y está calificado como equipamiento educativo en el Plan General de Ordenación Urbana. El proyecto es construir 4.198 metros cuadrados en un edificio que albergará 350 alumnos divididos en 3 etapas. El centro tendrá que pagar un canon anual de 25.000 euros. La dirección de la empresa pretende trasladar las clases en el año 2019.

Mayfair Academy International es un centro privado que ofrece educación británica a niños de 3 a 18 años. El actual centro se encuentra en la urbanización Atalaya Park. El alumnado procede de 25 nacionalidades distintas y las clases están integradas por un máximo de 16 estudiantes. Los precios del centro oscila entre los 1.500 euros trimestrales de la etapa infantil hasta los 3.150 euros trimestrales para secundaria.