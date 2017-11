El Colegio de Abogados clama por una solución definitiva a la situación «insostenible» de la planta judicial marbellí Josele-Lanza - El decano Francisco Javier Lara sostiene que se está dando una imagen «tercermundista» de la justicia al turismo a los inversores MÓNICA PÉREZ Marbella Martes, 28 noviembre 2017, 00:16

La situación es «insostenible» y se empieza a dar una imagen, tanto al turista como al inversor, «tercermundista». La planta judicial de Marbella necesita una intervención urgente por parte de la administración. La ciudad necesita una nueva sede que agrupe a todos los juzgados en unas condiciones óptimas para el trabajo y lo necesita cuanto antes. Es el mensaje que se lanza desde el Colegio de Abogados de Málaga en una petición que no es nueva, pero que vuelve a ponerse sobre la mesa cuando la Junta de Andalucía acaba de reconocer que Marbella no dispone a día de hoy ni de edificio ni del suelo idóneo para levantar una Ciudad de la Justicia. El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, insta a las administraciones públicas y judiciales a que «aceleren» la tramitación para encontrar un edificio que concentre los juzgados del municipio malagueño de Marbella, que se encuentran distribuidos en tres sedes y cuya situación, asegura, es «insostenible».

Lo dijo ayer en Marbella durante la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento y tras ser preguntado por la propuesta que baraja el equipo de gobierno municipal de ceder –una vez que se consiguiera la titularidad– un edificio a medio construir junto al Hospital Costa del Sol. Para el decano de los abogados se trata de un «buen destino». «Estamos al tanto y hemos participado de las reuniones sobre ese edificio», defendió.

«En una ciudad como Marbella, con el volumen de trabajo judicial que tiene, no podemos seguir trabajando en estas condiciones y en estas sedes. Además de la imagen pésima y tercermundista que transmitimos hacia el turismo y los inversores, no se puede administrar justicia en esas condiciones», subrayó Francisco Javier Lara incidiendo en «las grandes inversiones» que la Junta de Andalucía ha hecho en otros partidos judiciales «que no tienen nada que ver con Marbella, cuantitativamente y cualitativamente hablando». Por ello, lamenta que al municipio «no le llegue el turno». «Pido a todas las administraciones implicadas, también a la de Justicia a través del procedimiento judicial y el administrador judicial, para que se aceleren los trámites porque la situación de los órganos judiciales en Marbella no puede mantenerse por mucho tiempo», indicó

La alcaldesa Ángeles Muñoz, por su parte, dijo confiar en que la Junta «tenga la sensibilidad suficiente» para trabajar con el Consistorio de manera conjunta «cuando le podamos ofertar una ubicación idónea para sacar adelante unas instalaciones acordes con lo que plantea, no ya el Ayuntamiento, sino la ciudad». «No es fácil –dijo– teniendo en cuenta la situación que nos dejaron antiguos gobernantes (en referencia al GIL) sin una planificación de por dónde tenían que ir los equipamientos más básicos».

Acuerdo para el asesoramiento gratuito en casos de desahucio

El Ayuntamiento de Marbella y el Colegio de Abogados de Málaga han firmado un convenio de colaboración para que esta institución ofrezca asesoramiento gratuito a las personas afectadas por un procedimiento de desahucio. Se prestará a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria del Ayuntamiento. El acuerdo se firma por un año. El Consistorio aportará 25.000 euros a partir de enero. Hasta entonces el servicio será gratuito para el Ayuntamiento.