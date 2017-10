El cielo respeta el día grande de San Pedro El trono del santo Patrón, en un momento del recorrido. :: josele-lanza Miles de personas se echan a la calle para acompañar al Patrón NIEVES CASTRO MARBELLA. Viernes, 20 octubre 2017, 00:38

El cielo respetó el día grande de la Feria de San Pedro y el santo Patrón culminó el recorrido íntegro sin que le cayera una gota. Miles de personas aprovecharon ayer el día festivo local y se echaron a las calles para participar en la procesión, ya fuera integrando la comitiva o como público, regalando vivas al paso del cortejo. Como cada año volvieron a captarse momentos emotivos en la salida, donde sonó el himno dedicado a San Pedro de Alcántara, melodía que volvería a escucharse en diferentes momentos.

Pasaban apenas tres minutos de las doce y media del mediodía cuando el trono del santo, llevado por medio centenar de hombres, hacía su aparición en el portón de la parroquia sampedreña. Ataviados con camisa blanca y pantalón negro, los portadores volvieron a demostrar su pericia salvando la escalinata del templo. Entre los acordes del himno nacional y el repique de las campanas, el trono copiosamente adornado con arreglos florales blancos donados para la ocasión, se mostró ante la abarrotadísima Plaza de la Iglesia. Allí esperaba el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, quien hizo entrega del bastón de mando de la ciudad al capataz del trono, cumpliendo así con uno de los simbolismos propios del acto.

HOY EN LA FERIA... uCabalgata 17.00 horas. Salida en calle San Javier, c/ Eduardo Evangelista, c/ San Miguel, rotonda Marqués del Duero, c/ Lagasca, c/ Jerez, avda. La Constitución, c/ Andalucía, c/ Linda Vista, Avda. Noberto Goizueta, rotonda boulevard San Pedro, avda. Mediterráneo y recinto ferial. uConcierto Danza Invisible 23.30 horas. Caseta municipal (recinto ferial). Entrada gratuita.

Este año, en el que la hermandad ha contado como pregonero con el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, ha tenido una especial significación el apoyo de los presentes a las mujeres con cáncer de mama. No puede olvidarse además que la procesión del Patrón de San Pedro coincide con el Día Mundial contra esta enfermedad, que se conmemora cada 19 de octubre. En esta ocasión, dos mujeres representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer dieron el toque de honor para levantar el trono, eso sí, guiadas por la experta mano del mayordomo. El tono rosa predominó en los trajes de flamenca de las señoras y hasta en la solapa de los algunos caballeros. El propio hermano mayor, Miguel Ángel Mata, no dudó en lucirlo. Y no sólo mediante un lazo prendido en el ojal, sino que también llevó corbata de ese color durante la procesión. El acompañamiento musical corrió a cargo de dos colectivos de fuerte arraigo en la ciudad: la Banda Municipal de Marbella y la Banda de Cornetas y Tambores de los Legionarios de San Pedro.

Se echó en falta la presencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Aunque sí asistieron otros representantes de la Corporación. Entre ellos, los concejales del PP Félix Romero, Manuel Cardeña, Javier García, José Eduardo Díaz, Javier Mérida o Cristóbal Garre y los socialistas José Bernal, Isabel Pérez, Manuel García y Ana Leschiera. El concejal de OSP Manuel Osorio tampoco faltó a la cita, cuestión presumible porque como es sabido el edil es hombre de trono de la hermandad.

La procesión en honor a San Pedro de Alcántara se convirtió también en un acto de comunión del mundo cofrade de la ciudad. Acudió Francisco Bootello como representante de la Agrupación de Cofradías de Marbella, y pudo verse a otros destacados miembros de cofradías de Pasión y Gloria como Francisco Claro, hermano mayor de San Bernabé.

La jornada arrancó para la hermandad de San Pedro de Alcántara con la tradicional eucaristía de las nueve de la mañana, oficiada por el párroco Francisco Javier Sánchez-Cano, a la que siguió una misa, a las once de la mañana, concelebrada entre el arcipreste de Marbella y Estepona, José López Solórzano, y casi la totalidad de los párrocos del término municipal.