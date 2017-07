El Cercanías a Marbella, a la declaración de impacto ambiental el año que viene Tren del Cercanías Málaga- Fuengirola. / Fernando González El ministro de Fomento se compromete a que en 2018 el proyecto comience la compleja fase de la DIA y la información pública IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 6 julio 2017, 13:12

En la línea con lo demostrado hasta ahora, en sus escasos meses de recorrido, por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el anuncio que ha hecho esta mañana en Málaga sobre la ansiada prolongación del tren hasta Marbella y Estepona no ha sido grandilocuente, pero al menos sí concreta. Según sus palabras, Ineco (consultora de Fomento) sigue trabajando en un estudio informativo con tres alternativas: por debajo de la A-7, de 53 kilómetros, que a su juicio tiene problemas técnicos y económicos, ya que tiene que ir soterrado todo el trayecto. La alternativa mixta, con una longitud de 55 kilómetros, más al exterior pero que también presta servicio a los principales núcleos. Y una tercera alternativa, derivada de la anterior, con un nuevo acceso al hospital Costa del Sol. Los dos últimos podrían ir mayoritariamente en superficie y son por tanto mucho más baratos.

En todos los casos, se trataría de una prolongación de la línea actual de Cercanías, por lo que los tiempos de viaje y frecuencias serían poco competitivas frente al coche (en torno a una hora y cuarto hasta Marbella). El compromiso del ministro esta mañana ha sido que el inicio del largo estudio de impacto ambiental y del no menos complejo periodo de información pública se produzca a lo largo de 2018, para empezar desde ese momento a recabar alegaciones.

De la Serna también se brindó a darle un impulso a lo que denominó “acceso ferroviario a Marbella y Estepona”. “Vamos a avanzar en el estudio informativo y de impacto ambiental”, comentó, y al respecto aseguró que en septiembre comenzará la campaña geotécnica (dentro del estudio de Ineco), y entre septiembre y octubre se podrá presentar unas primeras conclusiones sobre las tres propuestas a escala 1:25.000, ante lo que se comprometió a venir a presentarlo en Málaga. Posteriormente, el próximo año, los informes descenderán a una escala de mayor proximidad al terreno, para concretar la base del futuro proyecto constructivo.

‘By pass’ de Almodóvar

Durante su comparecencia, en un foro organizado por Europa Press, el ministro lanzó hasta doce compromisos de nuevas infraestructuras o mejoras en Málaga. Entre ellas, destaca, tras la polémica suscitada, la cerrada defensa al trazado propuesto por su departamento para el futuro ‘by pass’ de Almodóvar del Río. Para el ministro, “el único problema es que llevamos 16 años hablando y ha llegado el momento de empezar a ejecutarlo, si seguimos hablando estaremos otros 16 años sin ningún avance”. Según recordó, esta no es la línea directa Sevilla-Antequera, que, afirmó, es “responsabilidad al 100% de la Junta”, y que tiene un eje parcialmente construido. Por ello, animó al Gobierno andaluz a que continúe los trabajos, “que dedique los esfuerzos que hace en critica a avanzar y generar un doble servicio para los ciudadanos”.

De la Serna recordó que se van a invertir 32 millones y ya ha superado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tras cuatro años. A cambio, se podrá conseguir un tiempo de trayecto de 85 minutos de Málaga a Sevilla en un tren sin paradas. “Es la mejor alternativa en términos económicos, que no es la máxima preocupación. Es la que tiene menos afección a la línea existente del AVE y menor impacto ambiental y territorial, y la más ventajosa según los estudios”. A lo que añadió: “Es una solución de la máxima calidad, no hay un metro de AVE que tenga más calidad que el ‘by pass’ de Almodóvar”. Y en cuanto a la seguridad, aseguró que la solución cumple escrupulosamente los estándares de seguridad de la normativa nacional y europea, ya que, a su juicio, el radio de curva de 500 metros encaja y no supone ninguna bajada de seguridad (en la línea de Puerto Llano hay una de 335 metros). “Se crea una alarma social innecesaria y falta de responsabilidad, no podemos desacreditar a los técnicos y funcionarios, las referencias al accidente de Angrois (en clara alusión al consejero de Fomento, Felipe López) desacreditan al que las dice”.

En otro orden, De la Serna recordó que hoy se firma la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (Deup), llave para seguir adelante con la tramitación del hotel del Puerto de Málaga; y se pone la primera piedra de la remodelación del enlace de la AP-7 en Arroyo de la Miel. Además, rescató del cajón la propuesta de la concesionaria de la autopista de Las Pedrizas (AP-46), para la mejora de accesos desde la capital y desde Casabermeja, con un convenio de colaboración por el cual las obras las harán los privados, sin coste, por tanto, para las arcas públicas, a cambio de una prórroga de la concesión.