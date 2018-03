El centro de atención a personas sin hogar atiende a 30 personas en menos de 10 días desde su apertura Las dos comparecencias de ayer sobre Derechos Sociales. :: josele-lanza IU denuncia la «paralización y retroceso» en la gestión de los Derechos Sociales CHARO MÁRQUEZ MARBELLA. Viernes, 2 marzo 2018, 00:11

Los datos de ocupación del Centro de Inclusión para Personas sin Hogar deberían ser negativos. Es decir, cuantos menos usuarios mejor, pues esto significaría que el volumen de personas sin hogar se va reduciendo. Pero las cifras revelan que en menos de 10 días, desde que el centro abrió sus puertas, se ha atendido a 30 personas (26 hombres y 4 mujeres). La concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, aseguró ayer que el Ayuntamiento «ha reforzado y ampliado» la atención a los colectivos en situación de exclusión social y destacó «la buena acogida» que ha tenido el centro.

Lamentó que algunos de los potenciales usuarios son «personas con enfermedades mentales o algún tipo de adicción y se resisten a utilizar un recurso que, tanto el personal del Ayuntamiento como el de Cruz Roja, les ofrece de forma reiterada». Y explicó que una de sus mayores reticencias es que sus pertenencias estén aseguradas y que no se les imponga un horario de entrada o salida, «algo que siempre hemos garantizado en las instalaciones», indicó.

La concejala aclaró que el alojamiento que oferta el Ayuntamiento a las personas sin hogar «no ha estado supeditado a la ola de frío» sino que se puso en marcha desde el mes de noviembre en el Albergue África con un total de diez plazas. Y recordó que, además, el Consistorio acondicionó el Centro Cívico de Las Albarizas entre el 20 de diciembre y el 8 de enero, coincidiendo con el cierre temporal del Albergue África, para seguir ofreciendo el servicio.

Paralización

IU, por su parte, también compareció ayer para denunciar la «paralización y retroceso» en la gestión de la delegación de Derechos Sociales. La viceportavoz de la formación, Victoria Morales, señaló que esta situación «desemboca en una precarización de la atención a los colectivos más vulnerables, a la que se suma la descentralización en San Pedro Alcántara, que trae desigualdades abusivas entre las subvenciones concedidas a diferentes asociaciones».

Además reprochó al equipo de gobierno que desde la «moción-traición de censura» no se haya puesta en marcha ninguna iniciativa que no hubiese iniciado IU cuando estuvo a frente de la delegación. Especialmente crítica fue Morales con la gestión del servicio en San Pedro Alcántara donde consideró que la delegación de competencias «no es más que un troceo de la Delegación, que no es ni eficaz, ni efectivo, ni tampoco más cercano». A esto sumó que existen «serios problemas» en el trámite de las ayudas económicas por su tardanza.