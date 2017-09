«A Carlos se le activó el mecanismo reflejo de no ser capturado» Asegura que su hermano decidió huir cuando supo que sus dos compañeros habían sido detenidos y encarcelados HÉCTOR BARBOTTA Marbella Jueves, 21 septiembre 2017, 01:05

-Carlos Fernández tiene su vida hecha en Argentina, con su familia y su trabajo. ¿Con qué documentación cuenta?

-Él tiene su documentación española.

-¿No tiene papeles de residente legal en Argentina?

-No.

-¿Eso le genera dificultades en su vida diaria?

-No conduce ni puede coger un avión. Pero está casado y ha bautizado a sus hijos sin falsificar ningún tipo de documento.

-En algunas intervenciones públicas en su trabajo de ‘coach’ aparece como Carlos Hernández

-Sí. Al principio, por reflejo, cambia una H por una F. No es relevante.

-En San Juan se lo conocía como Carlos Hernández. Sin embargo sus hijos llevan el apellido Fernández. ¿Esto nunca le supuso un problema? ¿Nunca llamó la atención?

-No lo sabemos. Ni yo, ni Carlos.

-¿Tuvo algún tipo de protección por parte del gobierno argentino o del español o de alguna persona con poder político o económico?

-Ninguna.

-¿Cuando llega a Argentina lo hace con algún contacto?

-Llega a Buenos Aires sin ningún contacto, solo, en una situación de huida.

-¿Cómo llega hasta ahí?

-Estábamos haciendo el Camino de Santiago cuando la policía va a buscar a Carlos a su casa, el 27 de junio. Lo llaman por teléfono y le dicen que se tiene que personar en una comisaría. Él decide volver a Marbella y en el camino vamos escuchando la radio. De la misma manera que Carlos defiende su inocencia al 100% también lo hace de dos personas muy allegadas a él, Pedro Pérez y María José Lanzat. Mi hermano sabe que son inocentes y cuando ingresan en prisión a Carlos se le activa un mecanismo reflejo en el ser humano que es el de no ser capturado. Huir porque no le queda otra. Ahí tomamos la decisión.

-¿Por dónde iban en ese momento?

-Ya habíamos pasado Madrid. No recuerdo si estábamos por Jaén.

-¿Él tenía el pasaporte?

-El pasaporte estaba en la casa donde la policía había hecho el registro esa misma mañana. En la casa de mis padres.

-¿La policía registró la casa de sus padres?

-Sí.

-¿Y no se llevan el pasaporte?

-No.

-¿Carlos regresa a buscar el pasaporte?

-No. Él se queda en el camino y vuelvo yo a buscarlo. Cuando llego a mi casa no hay nadie y el pasaporte está en la mesita de noche. Yo cojo el pasaporte y algo de dinero. Regreso a buscarlo y nos vamos a Lisboa en un coche alquilado. Nos despedimos en Lisboa. El de ahí va a Brasil y después a Argentina.

-¿Él tenía algún contacto en Argentina?

-Ninguno.

-¿Judah Binstock lo ayudó de alguna forma?

-No me consta.

-¿Qué hace cuando llega a Buenos Aires?

-La primera fase fue muy dura, muy dura. Después conoce a Carla (su mujer). Ella era de San Juan. Se enamoran y se van para allí. Estuvo poco tiempo en Buenos Aires.

-¿Quién sabía en San Juan de su situación además de su mujer?

-Nadie más.

-Su mujer cuenta en una entrevista a un medio argentino que él se casa con una partida de nacimiento que le lleva su madre. ¿Las visitas de la familia eran frecuentes?

-No todo lo que nos gustaría.

-¿La policía nunca le preguntó a la familia acerca del paradero de Carlos?

-Nunca. Imagino que tuvimos un seguimiento durante algún tiempo, pero nunca nos preguntó nada.

-¿Independientemente de que las causas prescriban, usted cree que él vendrá a dar explicaciones de lo que sucedió?

-¿De qué tipo?

-Él está acusado de cometer delitos. ¿Más allá de que prescriban usted cree que dará una explicación a los vecinos de Marbella?

-Él va a defender su inocencia hasta el final. Pero también, aviso a navegantes, no se le puede estar reclamando continuamente a una persona ni vulnerando su presunción de inocencia. No podemos entrar a la exposición de que todo el mundo diga que es un delincuente o un corrupto porque la ley no ampara eso.

-¿Con lo que se ha conocido usted cree viable que pueda seguir con su vida en San Juan?

-Yo creo que sí. Me consta que mucha de la gente a la que Carlos le estaba brindando consultoría y asesoramiento personal y profesional declaran que les ha cambiado la vida y que están esperando tener consulta con él. Carlos tiene una evolución personal y espiritual constante.

-¿Su posición económica en Argentina es desahogada?

-Carlos no es rico. Vive en una casa modesta, sin grandes lujos ni comodidades. Tiene una vida normal.