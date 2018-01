'Boleros de cine' a cargo de May López

La artista May López presentará el próximo viernes 2 de febrero, a las 21:00 horas, en el Auditorio Felipe VI el espectáculo 'Boleros de Cine'. Muchos directores de cine no conciben sus películas sin música y algunos sin uno o dos boleros. May López hará un repaso por boleros ligados al cine junto con el piano de Nico Barrena, el contrabajo de Pedro Delgado y la batería de Manuel Luque. Se trata de un concierto audiovisual que irá creciendo en intensidad.