Los bitcoins llegan a Olivia Valere

Las últimas tecnologías llegan a la noche. Salir de copas sin tener que llevar dinero es ya posible, y no hablamos de ir de 'gañote' o de hacer 'sinpas', sino de pagar con el móvil, el único elemento que no nos importa llevar encima cuando salimos. El télefono se convierte en monedero virtual justo cuando no queremos ir cargando con carteras y dinero. Basta con tener la copa en una mano y el móvil en la otra.

En la discoteca Olivia Valere de Marbella ya puede pagarse con bitcoins. Para ello la firma Coin Capital Investment ha instalado un terminal al que los clientes sólo tienen que acercar su móvil para pagar. Por el momento la discoteca no ha publicado el listado de precios en bitcoins. Pero una copa de 15€ sería al cambio 0,001587 bitcoins. En el momento de pagar, el terminal de la discoteca genera un código QR con la cantidad a abonar, el cliente busca en su teléfono la aplicación del monedero virtual, introduce una contraseña y lee el código QR. Esta operación sólo tarda unos segundos y la cuenta está pagada.

Desde la discoteca apuntan que la introducción de este sistema de pago busca ofrecer nuevos servicios a unos clientes cada día más exigentes. Más en Marbella, ciudad cosmopolita a la que llegan turistas de todo el mundo procedentes, muchos de ellos, de países donde el monedero virtual está implantado.

Armando Levy, CEO de Coin Capital Investment, señala que la criptomoneda ofrece un sistema de pago más fácil o similar al de la tarjeta de crédito, que no sólo hace más cómodo el pago de la cuenta a los clientes sino que además conlleva una gran ventaja para el empresario. Mientras que el uso de los TPV o datáfonos implica el pago de una comisión para el empresario, con la moneda virtual no hay comisiones de intermediación.

Levy explica que la comisión por el uso de tarjetas en las discotecas oscila entre un 1 y un 7% de la cantidad que abona el cliente con su trajeta. "En el caso de Olivia Valere si se factura en una noche 100.000 euros, se estima que unos 15.000 corresponderían a comisiones por el servicio bancario del TPV. Al cabo del año es una cantidad considerable que puede ahorrarse el empresario", advierte el responsable de la empresa.

Desde la firma insisten en que se trata de un sistema de pago seguro. En caso de pérdida o robo del teléfono no habrá posibilidad del uso del monedero virtual ya que requiere un código personal.

El objetivo de Coin Capital es introducir los terminales de criptomoneda en establecimientos de Puerto Banús, así como la apertura de oficinas bancarias para informar a inversores, impartir cursos y ofrecer análisis de mercado a clientes habituados a realizar operaciones en soporte digital.