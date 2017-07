Bernal, sobre la posible ruptura del tripartito: «Me da igual lo que ofrezca el PP. Nuestra propuesta es la honestidad» El alcalde de Marbella, José Bernal / Josele-Lanza - El alcalde de Marbella mantiene conversaciones con los indpendientes de San Pedro para amarrar la permanencia hasta el final del mandato NIEVES CASTRO Marbella Miércoles, 26 julio 2017, 15:15

El secretario general del PSOE-Marbella, José Bernal, no da pistas sobre las conversaciones internas que se mantienen para amarrar la permanencia de Opción Sampedreña en el gobierno tripartito hasta el final del mandato. El socialista no ha querido valorar la oferta realizada por el Partido Popular a OSP y adelantada hoy por SUR, y de hecho ha asegurado no conocerla. “Me da igual lo que ofrezca el Partido Popular, porque nosotros tenemos algo que ellos no pueden ofrecer que se llama honestidad y honradez”, ha dicho Bernal, que ha comparecido esta mañana en calidad de alcalde para dar cuenta de otros asuntos relacionados con la gestión municipal.

Sin querer ofrecer mayor nivel de detalle, el dirigente socialista ha subrayado que “nosotros como gobierno, PSOE e IU, estamos elaborando también un documento para obtener más mejoras y mayor grado de eficiencia en el conjunto de la ciudad”. En ese sentido, ha indicado que el citado documento no contiene una propuesta concreta para satisfacer a los sampedreños, “sino un programa real de ciudad” para mejorar “las condiciones de Marbella y San Pedro”.

Preguntado por si se plantea la posibilidad de un cambio de gobierno, Bernal salió por la tangente: “Yo me planteo seguir haciendo buenas cosas para Marbella, y no me cabe duda que las seguiremos haciendo”.