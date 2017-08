Bernal: «Se estrecha el cerco sobre Ángeles Muñoz»

El alcalde de Marbella, José Bernal, ha afirmado hoy, tras conocer el escrito de Fiscalía sobre el caso del PGOU, que «se estrecha el cerco sobre Ángeles Muñoz» sobre la supuesta falsificación de las actas del pleno en el que se aprobó el PGOU de 2010.

De «lapidario» ha calificado Bernal este nuevo escrito y considera que la fiscalía deja claro que, no sólo hay que continuar con las investigaciones, sino que hay que llamar a más testigos. Ha destacado que del informe se desprende que hay contradicciones entre los gestores y tramitadores del PGOU «reuniones que dicen que han estado, y luego no han estado; pero luego dicen lo que hablaron; no se sabe por donde aparece el CD y se entrega justo cuando va a comenzar el pleno; se dice que se le entrega a una persona pero no tiene nombre».

Bernal ha recordado que el PSOE está personado en el procedimiento y ha pedido a Ángeles Muñoz, que renuncie al aforamiento «y pueda dar las explciaciones pertienentes delante del juez y del fiscal para poner fi a este procedimiento». El regidor ha reiterado que aunque Muñoz pidió el archivo porque no había caso «cuando se ve el informe del fiscal está claro que hay que seguir con la investigación porque hay muchas dudas y más sospechas de las que había en el primer informe».