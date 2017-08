Bernal dice que se pone de manifiesto que OSP buscó una excusa para la moción Viernes, 18 agosto 2017, 01:09

El alcalde de Marbella, José Bernal, afirmó ayer que las declaraciones del secretario general Podemos en Marbella, Manuel González, 'Lolo', publicadas en la víspera por SUR, «ponen de manifiesto que (OSP al que no nombra) buscó una excusa para llevar a cabo una moción de censura». «Ya no es una palabra mía, ya no es una intuición de la gente, ya se constata a viva voz por el propio secretario general de Podemos y, además, como se ha planteado, por instancias superiores de ese mismo partido. Poco a poco se va vislumbrado la realidad de los hechos», zanjó el regidor.