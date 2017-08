Bernal advierte a Starlite de que con la normativa actual no se puede extender el horario todos los días Zona del 'Lounge' de Starlite. :: josele-lanza La empresa considera qué sí sería posible si se aplicaran al festival los criterios que se utilizaron para multiplicar el canon por el uso de la cantera CH. MÁRQUEZ/ H. BARBOTTA MARBELLA. Martes, 8 agosto 2017, 00:10

El alcalde, José Bernal, advirtió ayer de que con la normativa autonómica en la mano no hay margen para ampliar todos los días el horario de cierre de Starlite. Bernal se refirió así a la polémica generada en los últimos días después de que la empresa promotora del festival acusara al Ayuntamiento de obstaculizar el evento y revelara que se plantea abandonar la ciudad el año próximo.

Bernal reiteró ayer que la normativa andaluza es la que dicta los horarios de cierre y no el Ayuntamiento, que se limita a hacer cumplir la ley. La empresa, sin embargo, considera que la norma sí deja margen para que Starlite pueda ampliar sus horarios diariamente.

El alcalde explicó que las limitaciones de horario afectan a la zona del 'lounge' o discoteca, y no a la cantera donde se celebran los conciertos, y que, según la normativa autonómica, la hora de cierre es a las 2 o las 3 de la madrugada, en función del día, y a las 6 de la madrugada «cuando disponga de las autorizaciones especiales que permite la ley». Bernal dejó claro que es imposible que Starlite cierre todos los días a las 6: «No pueden abrir todos los días hasta esa hora; la normativa no permite concatenar permisos con autorizaciones especiales», sentenció, y añadió que los técnicos y los habilitados son los que firman esta orden.

El alcalde manifestó que entiende que los empresarios quieran que sus negocios funcionen, «pero dentro de la ley», puntualizó y reiteró que «no está en nuestras manos, podríamos quererlo, pero no está en nuestras manos». Insistió de nuevo en que «no es nuestra competencia y no le podemos dar más horas, ni a Starlite, ni a los beach de playa, ni a los bares del Puerto Deportivo».

Bernal quiso dejar claro en su comparecencia de ayer que el equipo de gobierno no trata de confrontar con Starlite y advirtió a sus organizadores que si pretenden trasladarse a otro municipio de Andalucía, «van a tener exactamente los mismos horarios y las mismas circunstancias».

«Si Starlite se quiere ir el año que viene, el 'lounge' no lo podrán tener fuera del horario que marca la normativa de Andalucía», añadió.

Bernal mostró su sorpresa por la polémica generada en torno a este asunto pues argumentó que Starlite cuenta con los mismos horarios que en sus ediciones anteriores. A bundó en que el año pasado sí se levantaron actas por incumplimientos, pero, sorprendentemente, este año no, pese a las visitas de la Policía Local a las instalaciones de La Cantera, donde los agentes se han limitado a comprobar que se cumplía con la normativa.

El alcalde invitó a la organización del festival, y al resto de empresarios de la noche, a presentar una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para modificar el horario de los lugares de ocio, «pero que no se lo pidan a este ayuntamiento, que nosotros en lo que somos competentes es en vigilar que se cumpla ley, y en eso lo somos», solicitó.

Según el alcalde, hay comunicación directa entre Ayuntamiento y Starlite y la polémica se reduce a la zona abierta del 'lounge'. Para Bernal la policía local está actuando cumpliendo la ley, pero al mismo tiempo siendo flexibles y basando sus actuaciones en el diálogo. «Estamos cumpliendo la ley pero intentamos flexibilizar porque entendemos que en materia de ocio, en verano, es importante, para que todos tengan su disfrute, su ocio y sus beneficios. Lo que no pueden pedir es que yo haga un decreto contra las leyes de Andalucía, porque eso sí que sería ilegal».

Sin embargo, según el criterio de la empresa, el origen del problema reside en que a efectos de permitir la ampliación de horarios no se ha considerado a Starlite un festival con múltiples actividades, sino un mero auditorio donde se celebran conciertos. En su opinión, si se aplicaran los mismos parámetros que se utilizaron para calcular el canon que deben abonar para la utilización de la cantera, para lo que se tomaron en cuenta todas las actividades que generan ingresos económicos y no solamente los conciertos en el auditorio principal, el Ayuntamiento no tendría obstáculos normativos a la hora de conceder ampliación de horarios durante los 45 días en que se desarrolla el festival.

Excepcionalidad

Tras la polémica de los últimos días, la promotora de Starlite se ha llamado a silencio. Sin embargo, de acuerdo a la postura mantenida desde que se comenzaron a negociar los términos del convenio para este año, se entiende que sus diferencias con el Ayuntamiento radican en que los responsables municipales interpretan que la excepcionalidad por la que pueden conceder extensiones de horario corresponde a algunos días en concreto, mientras la empresa entiende que esa excepcionalidad no se define por un concierto singularmente, sino que el festival en sí mismo es un evento excepcional.

Uno de los puntos de conflicto reside en si se considera al recinto en el que se desarrolla el festival un lugar cerrado, lo que podría dar lugar a una extensión del horario. El criterio municipal va en la dirección de interpretar que sólo un recinto techado puede ser considerado ámbito cerrado, mientras que para los responsables de Starlite se puede interpretar que un recinto acotado puede tener también esa consideración.