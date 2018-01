Bendodo subraya que el tren de la Costa estará más dirigido a los residentes que a los turistas Elías Bendodo, ayer en el encuentro del CIT. :: josele-lanza El presidente de la Diputación asegura que el mayor beneficio del Cercanías que plantea Fomento será para los habitantes de las localidades del litoral HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Jueves, 1 febrero 2018, 01:01

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, defendió ayer en Marbella el proyecto del Ministerio de Fomento para conectar la Costa del Sol a la red ferroviaria mediante un Cercanías y advirtió de que es un error afrontar esa iniciativa como una infraestructura dirigida a los turistas. «Claro que será un tren para turistas, pero el mayor beneficio será para los habitantes de la Costa del Sol, para los trabajadores que viven en un municipio y tienen su empleo en otro», aubrayó.

Bendodo, que participó como ponente en el los tradicionales almuerzos del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, destacó que la Costa del Sol es una de las grandes áreas metropolitanas de Europa donde hay una mayor proporción de uso del vehículo privado en desmedro del transporte público y que se trata de una situación que se debe cambiar. «Eso es inadmisible, tanto por la contaminación como por la competitividad económica», señaló.

El presidente de la Diputación Provincial recordó que los vecinos de la Costa del Sol ahora mismo no tienen otro remedio que recurrir a su coche y afrontar los gastos de gasolina y aparcamiento «o hacer mil combinaciones con los servicios de autobús, que funcionan con frecuencias y tiempos muy mejorables». En su opinión, el tren va a suponer una revolución en la movilidad en la Costa del Sol, «en la movilidad de cientos de miles de malagueños, no sólo de los turistas». También recordó las palabras del ministro De la Serna en el sentido de que la infraestructura que se creará ermitirá el paso de trenes de altas prestaciones y pidió que se tenga en cuenta que no tiene sentido hacer un AVE con paradas cada diez o veinte kilómetros, porque de esa manera no se alcanza la alta velocidad. «No creo que la mayoría de la gente pueda ni deba pagar todos los días un billete de AVE para ir a trabajar», resaltó. En ese sentido, criticó que el PSOE proponga un AVE del aeropuerto a Marbella, «un AVE sólo para turistas y se olvide de los habitantes de la Costa del Sol».

Bendodo aseguró que el 80 por ciento de los desplazamientos en la Costa del Sol son entre los municipios, «no al aeropuerto ni de Marbella a Málaga capital; el grueso del tráfico que satura cada vez más la A7 son entre Estepona y Marbella o entre Fuengirola y Torremolinos, es decir desplazamientos interurbanos cortos o dentro de los mismos municipios».

El presidente de la Diputación dijo no obstante que el tren tendrá también servicios exprés directos entre Málaga y Marbella o hacia el aeropuerto y señaló que hablar del AVE a Marbella «es empezar la casa por el tejado».

Bendodo reconoció que desde la política se han hecho méritos para que cunda el pesimismo y el descrédito sobre este proyecto, pero aseguró que cree firmemente en el mismo y reclamó al Gobierno andaluz que haga lo mismo «o al menos que lo dibuje en sus planes urbanísticos».

En ese sentido, pidió cooperación institucional y que el tren «deje de usarse como arma de confrontación política y pueda salir adelante un proyecto que es prioritario para la ciudadanía».

«Les pediría a los consejeros, a la presidenta de la Junta que no vean la Costa del Sol, o Málaga, desde una visión centralista. Que dejen de utilizar el tren de la Costa del Sol como un arma de confrontación más con el Gobierno y que se preocupen de conocer nuestras necesidades reales y todo lo que Marbella y Málaga pueden aportar a Andalucía», señaló.