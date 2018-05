Así son los beach club más exclusivos de Marbella La ciudad inaugura la temporada de los clubes de playa que abren con originales fiestas y servicios MÓNICA PÉREZ Marbella Domingo, 20 mayo 2018, 01:03

Espectaculares vistas al Mediterráneo, camas vip, interminables piscinas, restaurante al aire libre, diseño moderno, atractiva carta gastronómica y exclusivas fiestas a las que nadie quiere faltar. Marbella inaugura la temporada de beach club, un atractivo más en su larga lista de oferta turística y de ocio, y el calendario de eventos empieza a circular por redes sociales. Muchos de ellos casi con el cartel de completo colgado con semanas de antelación por mor de una demanda que no para de crecer, especialmente entre clientes extranjeros que no dudan en hacer una escapada exprés preveraniega a la ciudad para acudir expresamente a uno de estos eventos. Quienes tienen la suerte vivir todo el año en la zona ya tienen a algunos de estos establecimientos entre sus imprescindibles para los fines de semana. Los hay para todos los gustos (y precios). Y no es difícil cruzarse con algún famosete en pleno verano.

Nikki Beach

Fiesta en la piscina / Nikki Beach

Es uno de los más veteranos y conocidos. Pertenece a un emporio internacional integrado por clubes de playa, hoteles y resorts, con departamento de eventos y hasta una división benéfica (Nikki Cares) repartidos por todo el mundo. España es el único país que cuenta con tres clubes o «embajadas del lujo y la hospitalidad», como reseñan desde la empresa: Mallorca, Ibiza y Marbella. El de la Costa del Sol está esta temporada de aniversario. Nada menos que 15 años al pie del cañón. Una efeméride que, como no podía ser de otra forma, se celebrará a lo grande. Será el 24 de mayo con la icónica White Party, donde el blanco es el color protagonista y exigido para el 'dress code' (indumentaria) de los asistentes. La fiesta estará este año dedicada al mundo de la moda y se homenajeará a los grandes de la alta costura.

El club dispone de una gran piscina con camas vip, un restaurante al aire libre con capacidad para más de 200 comensales, un original bar de forma octogonal y un espacio vip, el Nikki Privé, con terraza y vistas al mar. Ofrece otros servicios como masajes, recogida en el barco, aparcamiento, hamacas, camas balinesas y 'pool beds' (camas junto a la piscina).

¿Cuánto cuesta disfrutar del ambiente exclusivo de este club? Depende de si es temporada alta o baja, si se trata de una fiesta específica o si sólo se quiere disfrutar de una jornada de fin de semana. Valga como ejemplo los casi 160 euros (incluye una bebida) que cuesta la entrada para la White Party del próximo día 24 de mayo. Para cualquier otra jornada los precios varían en función de la ubicación de la cama que se reserve (es conveniente hacer reserva previa porque las mejores ubicaciones vuelan). Así, los precios pueden oscilar entre los 260 euros para tres personas (con 1 Taittinger brut 0.75 l), los 495 euros de una 'pool bed' también para tres personas; o los 350 euros de la vip beach bed+sofá top lines, en este caso para seis personas y con 2 Taittinger. Hay más precios y servicios.

Nikki Beach Dirección. Playa del Hotel Don Carlos. Carretera de Cádiz km. 192. Marbella Teléfono. 952 83 62 39 Web. www.nikkibeach.com Horario. de 10.00 a 20.00 horas.

Ocean Club

Fiesta del Champán. / Ocean Club

Otro de los grandes y más reconocidos a nivel internacional. Ubicado en pleno corazón de Puerto Banús es uno de los clubes de playa veteranos de Marbella con una clientela incondicional dentro y fuera de España. El espacio de 9.000 metros cuadrados que ocupa ofrece todo lo necesario para pasar una jornada (o las que se tercien) a lo grande. «Nuestro club de playa es una referencia de estilo y ambiente sofisticado, dirigido a un público cosmopolita y ofrece un ambiente excluisivo para pasar el día perfecto de playa, subrayan desde la empresa, donde hacen espacial hincapié en el servicio «personalizado» al cliente. Una gran piscina de agua salada centra la actividad. Y en torno a ella, cómodas camas, normales y extragrandes para grupos. Todo ello con vistas al mar.

Entre sus servicios destaca el restaurante Amaï, mezcla de cocina mediterránea e internacional, bajo la batuta del chef sueco Andreas Nygren. Cuenta además con un spa con una amplia carta de masajes y tratamientos de belleza. Una de las principales características de este club de playa es su completo programa de fiestas con música en directo, espectáculos de luces y fuego, y destacados DJ internacionales. Sus fiestas del champán son las más esperadas del verano. Hay varias durante la temporada. La próxima, el 24 de junio. Para acceder a ella se recomienda reservar con tiempo. El precio: 120 euros por persona (incluye 1 Veuve Clicquot 0,75l).

Las reservas de camas presentan precios variados y, al primer vistazo, al alcance de no todos los bolsillos. Dependerá de la ubicación elegida (más o menos cerca de la piscina o en zona vip) y del número de personas que la van a ocupar, el coste final. Así un sábado del mes de julio los precios pueden desde los 165 euros (para tres personas) de la 'Small round', a los 215 euros (para un máximo de 4 personas) del 'frontline square', los 395 euros de la vip round de segunda línea (para un máximo de 8 personas e incluye botella de Don Pérignon 0.75 l). Otras localizaciones más exclusivas exigen además un mínimo de gasto, además de lo que vale la cama. Por ejempo, la cama de Piscina VIP para un máximo de 8 personas (incluye botella de Don Perignon) sale por 475 euros, pero se exige un gasto adicional mínimo de otros 500 euros. Las camas Super Vip, para un máximo de 12 personas, cuestan 1.250 euros (incluye tres botellas) y se exige un gasto adicional de otros 1.500 euros.

Ocean Club Dirección. Avenida de Lola Flores s/n. Puerto Banús Teléfono. 952 908 137 Web. www.oceanclub.es Horario. De 11.00 a 21.00 horas.

Playa Padre

Fiesta de inauguración con María Bravo y la actriz Katheryn Winnik, famosa por la serie Vikingos. / Playa Padre

Es otro concepto de club de playa más cercano al chiringuito pero con todo el toque de modernidad y lujo del que los promotores del proyecto: la marbellí Maria Bravo y los empresarios Nicolás Escanez y Albert Beniflah, junto a otros socios del grupo Mosh. Ubicado en la playa de El Cable, el club abrió sus puertas hace apenas un año y camino va de alcanzar el objetivo de convertirse en uno de los beach más selectos de Marbella. Con unos 700 metros cuadrados de superficie, dispone de zona de barra, salón, salón comedor y hamacas. Todo decorado con un estilo boho, «un movimiento donde se pasa a dar más importancia a las artes y a la creatividad que al dinero«, indican desde la empresa.

Como novedad, este año ha incorporado cabinas de masaje, servicio de parking y un departamento de eventos. En verano comenzará a funcionar la calle náutica para recoger a clientes que se acerquen en barco.

Playa Padre tiene un marcado carácter solidario. Parte de sus beneficios van destinados a la Casa Global Gift, dedicada a la protección de la infancia, que María Bravo y la actriz Eva Longoria van a abrir en Marbella.

Si el año pasado fue la actriz Pamela Anderson la encargada de actuar de madrina en la inauguración de la temporada del establecimiento, este año ese papel lo ha encarnado otra actriz, Katheryn Winnick, famosa por su papel en la serie 'Vikingos'.

Playa Padre Dirección. Calle Miguel Ángel Catalán Sañudo. Playa de El Cable, Marbella. Teléfono. 952 76 50 80 Facebook. fb.com/playapadre Horario. De 11.00 a 23.30 horas.

Opium Marbella

Inauguración, ayer, del beach club. / Josele-Lanza -

Es la última incorporación a la lista de exclusivos clubes de playa de Marbella y supone el desembarco en la ciudad del grupo de restauración catalán Costa Este que dirigen los conocidos hermanos Bordas: Ramón y Javier (directivo del F.C. Barcelona). Sus primeros contactos con la Costa del Sol se iniciaron hace un par de años con una participación en The Group, el mayor grupo dedicado a locales de ocio en Marbella. Sus principales nombres: Funky Buddha Beach, Funky Budha Banús, Seven, Kube y la discoteca de la Milla de Oro, Ópera. Los Bordas dirigen locales tan conocidos como Nuba, Opioum, Bling Bling o Pachá Barcelona. Su imperio crece ahora con la incorporación de Marbella como destino. Este año estrenan Opium Marbella (antes Funky Buddha Beach), marca con presencia en Madrid, Barcelona y pronto en Londres.

El nuevo Opium Marbella, inaugurado este mismo fin semana, está en primera línea de playa. Dispone de piscina, camas, zona de barra y promete ser uno de los locales de moda del verano marbellí.

Opium Marbella Dirección. Carretera Nacional 340, km. 184, Marbella. Teléfono. 657 627 144 Horario. De 12.00 a 21.00 horas. Twitter. @opiumbeachmarbella

Puro Beach

Instalaciones del club. / Puro Beach Marbella

Puro Beach Marbella es otro de los nombres clásicos de entre los clubes playa más reconocidos de la zona. Pertenece al emporio Puro Group, nacido en el año 2004. Desde entonces se ha convertido en una de las mayores empresas del sector con locales en Mallorca, Barcelona, Marbella, además de otros dos en México y Portugal.

Ubicado en término municipal de Estepona, Puro Beach cuenta con tres ambientes: playa, piscina y restaurante. La música en directo y las fiestas tematizadas son otras señas de identidad de la marca. Hamacas, tumbonas y camas balinesas se reparten entre el espacio de playa y la piscina. Entre otros servicios ofrece spa y el Puro Shop, donde se puede adquirir ropa, joyería y complementos.

Los precios de reserva oscilan, en verano, desde los 80 euros de la hamaca de playa (para 1 persona) y los 100 de la hamaca de playa en primera línea (para 1 persona. Incluye toalla y bandeja de frutas y agua). En la piscina, la hamaca cuesta 120 euros (para 1 persona. Incluye agua y bandeja de fruta) 0 150 si está en primera línea. Las camas balinesas tienen precios de 220 y 300 euros (para un máximo de 3 personas. Incluye agua, bandeja de fruta y botella de Moet&Chandonn Brut. La cama nómada, para un máximo de 6 personas, alcanza los 600 euros. En julio y agosto se exige un gasto mínimo.