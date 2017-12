Bárbara de Cárcer, pregonera de la Semana Santa de Marbella 2018 Bárbara de Cárcer, con la Cofradía del Amor. / Josele-Lanza - La Agrupación de Cofradías y Hermandades ha designado por unanimidad a la periodista de la Radio Televisión Municipal MÓNICA PÉREZ Marbella Sábado, 23 diciembre 2017, 10:30

La Semana Santa de Marbella tiene ya designada a la persona encargada de pronunciar el pregón del año 2018. La Agrupación de Cofradías y Hermandades ha elegido por unanimidad a una de las personas que mejor conoce, vive y trabaja la Semana Mayor de la ciudad. Se trata de la periodista de la Radio Televisión de Marbella, Bárbara de Cárcer, vinculada desde hace más de tres décadas a la Cofradía del Cristo del Amor.

El presidente de la organización cofrade, Francisco Gil, comunicaba en el día de ayer la noticia directamente a la interesada. «Me pilló conduciendo y me entraron hasta sudores y empecé a llorar. No me tocó la Lotería de Navidad pero esto es un regalo importantísimo que recibo», explica emocionada a SUR sobre sus primeras sensaciones al saber que asume la tarea de pregonar la Semana Santa de su ciudad adoptiva. Aunque nació en Madrid, reside en Marbella desde hace 45 años. «Es una responsabilidad muy grande», asegura. Su vinculación con las cofradías y hermandades de la ciudad es doble. En el plano personal suma nada menos que 35 años participando como mantilla en los desfiles procesionales (la mayoría de ellos junto a 'su' Cristo del Amor). Antes lo había hecho junto a la Soledad, a mediados de la década de los 80 del siglo pasado como presidenta de Cruz Roja. A todo ello hay que sumar los cuatro años que ha participado en los desfiles con motivo del Día de la Hispanidad por la Quinta Avenida de Nueva York, igualmente vestida de mantilla representando a Marbella.

En el ámbito profesional, ha superado las dos décadas de labor retransmitiendo las procesiones a través de la Radio Televisión Municipal en maratonianas jornadas de trabajo que se inician por la mañana temprano en los actos y preparativos de las cofradías, y acaban de madrugada, en los encierros. «Yo siempre digo que para mi la Semana Santa no empieza el Domingo de Ramos, porque desde mucho antes estoy trabajado en los actos y preparativos de las hermandades», subraya.

Vinculada a la Cofradía del Cristo del Amor, lleva saliendo de mantilla en la Semana Santa desde hace 35 años

De esa labor incansable son conscientes en la Agrupación de Cofradías. «Creemos que es una persona muy vinculada a la vida cofrade. Lleva toda la vida, y esto se lo merece tanto en lo personal como en lo profesional», destaca el presidente Francisco Gil, quien apunta que la propuesta para que esta mujer, madre de cuatro hijos, y persona muy vinculada a las tradiciones de la ciudad, recibió un respaldó unánime.

Apenas ha tenido tiempo de digerir la noticia pero Bárbara de Cárcer ya ha empezado a darle vueltas al pregón. «Que además este año la Semana Santa es en marzo. Queda poquito», asegura. Si tiene algo claro desde el principio es que el suyo no será «un pregón al uso, de ir destacando a cada una de las hermandades».

De Cárcer apuesta, asegura, por un discurso centrado en el repaso de «vivencias y experiencias con la Semana Santa de Marbella tanto en lo personal como en lo profesional».