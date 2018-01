El Ayuntamiento ultima el pliego para privatizar el varadero y la gasolinera del Puerto Deportivo Barco repostando en la gasolinera del Puerto Deportivo. :: sur El concejal de Puertos confirma que en la actualidad el servicio no se presta de forma adecuada por falta de personal NIEVES CASTRO MARBELLA. Martes, 9 enero 2018, 00:27

El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto cambiar el modelo de gestión de ciertas infraestructuras básicas del Puerto Deportivo en los próximos meses. La sociedad municipal sacará a concurso la explotación privada del varadero, la gasolinera y la marina seca, que rescató para la gestión municipal el anterior equipo tripartito (PSOE, OSP e IU) con el apoyo de la marca local de Podemos y el voto en contra del PP.

Según ha confirmado a SUR el concejal de Puertos, Manuel Cardeña, la decisión de sacar a licitación pública el servicio de repostaje, arreglo y limpieza de barcos para que sea una empresa especializada la que lo ejecute, se ha tomado después de recibir «muchas quejas» de usuarios por el servicio deficitario que se viene prestado desde que se rescatara por parte del Ejecutivo local. El propio edil reconoció que se carece de personal para mantener los horarios y la dedicación exigida.

«El servicio de gasolinera y arreglo de barcos siempre se ha prestado por parte de una empresa privada en el puerto, cuando llegó el tripartito decidió no renovar la concesión. ¿Qué está pasando? Pues que el servicio que se está dando no es el que se tiene que dar. Hay fines de semana que directamente no abre ninguna instalación por falta de personal, así que estamos preparando el pliego para sacar el servicio a concurso público».

El edil adelantó que el pliego, en plena fase de elaboración, exigirá que se preste una atención integral de limpieza y reparación, incluidos los festivos, con horario de mañana y tarde, requisito extensible también para la gasolinera. «Teníamos muchas quejas de usuarios a tenor del horario de la gasolinera, porque se cerraba a media tarde, -a partir de las cinco en verano- y porque los fines de semana también había ciertos problemas para el repostaje, con lo cual lo que queremos es ampliar el servicio en cuanto a horas y atención. El personal del puerto adscrito ahora a estas funciones pasará a desempeñar otras tareas de refuerzo dentro de la marina, según indicó el edil.

En el último Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella S.A. se comunicó a todos los grupos políticos representados la decisión adoptada. En dicha reunión se acordó, según añade el concejal, que en cuanto estuviera redactado el pliego de condiciones para la privatización del servicio se le pasaría copia del mismo a la oposición, al objeto de que los grupos pudieran aportar mejoras tras hacer hincapié en que «existen muchas quejas por el funcionamiento» actual.

Gestión directa del tripartito

El anterior equipo de gobierno decidió en noviembre de 2015 no prorrogar la explotación privada del varadero, la gasolinera y la marina seca, acogiéndose a un informe interno en el que se constataba que el adjudicatario estaba pagando un canon muy por debajo del precio de mercado. El entonces alcalde de Marbella, José Bernal, precisó que la sociedad municipal ingresaba una media de 32.000 euros anuales por la explotación privada de las citadas infraestructuras. Además, el informe recogía una docena de incumplimientos de la empresa concesionaria que llevaron a los entonces responsables a no prorrogar la concesión. La decisión se hizo efectiva cuando caducó el contrato vigente con la empresa que ganó el concurso convocado por el equipo de gobierno del PP, pasando los servicios de varadero y gasolinera a ser gestionados directamente por personal de la sociedad municipal.