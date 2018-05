El Ayuntamiento subsanará los pliegos y volverá a licitar el servicio de eficiencia energética Javier García muestra la resolución del TARC. :: josele-lanza Javier García arremete contra el PSOE al que acusa de «manipular» la información y subraya que es una resolución administrativa y no de un tribunal de justicia MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:11

El Ayuntamiento de Marbella subsanará las deficiencias detectadas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta de Andalucía en los pliegos por los que se rige la licitación abierta por el Consistorio para un servicio de mejora de eficiencia energética en el alumbrado público y volverá a abrir el proceso para la contratación. Así lo ha anunciado el concejal responsable de Obras, Javier García, quien ha arremetido contra la «interpretación que desde el grupo municipal socialista se ha dado a una resolución administrativa y no judicial, como algunos intentan hacer creer», explicó ayer en una comparencia en la que pidió una «rectificación» al edil socialista José Bernal, a quien reprocha además que quiera vincular «una resolución administrativa sobre dos pliegos con una trama de corrupción».

«En política no vale todo. Ni intentar manchar a cualquier precio el nombre de los técnicos de este Ayuntamiento ni de un equipo de gobierno», explicó antes de repasar, punto a punto, la respuesta del tribunal administrativo a cada una de las nueve alegaciones presentadas por el grupo socialista, de las que se han admitido dos. «Es totalmente lícito presentar recursos. Es algo habitual que suelen hacer empresas privadas y organismos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales sobre licitaciones con las que no están de acuerdo en algo. Pero a nadie se le ocurre vincular un pliego de un concurso con una trama ni con un tema penal como hace el PSOE». Para el edil de obras, la formación socialista «da un salto al vacío queriendo pasar de un tema administrativo al penal. No es justo y es totalmente vergonzoso».

Como publicaba este periódico en su edición de ayer, la resolución del TARC ha dado la razón a dos de los nueve argumentos esgrimidos por el PSOE para echar atrás el concurso. Un de ellos, por no cuantificarse las prestaciones que forman parte del contrato, en concreto, las relacionadas con la mejora en instalaciones, el suministro y la renovación de luminarias y el coste de su financiación. De otro lado, el tribunal administrativo se refiere a la falta de justificación de la cesión al adjudicatario de la titularidad de los contratos de suministro eléctrico. «Respetamos totalmente la resolución y subsanaremos las deficiencias detectadas», reiteraba Javier García, quien al repasar el resto de argumentos de los socialistas que no han sido aceptados destacaba el punto en el que el PSOE denunciaba una privatización del mantenimiento de la red de alumbrado público .El tribunal administrativo rechaza que ello sea así asegurando que «no procede la subrogación del personal municipal ni , en ningún caso, la privatización del servicio, cuya gestión y control continúa estando completamente a cargo del Ayuntamiento de Marbella, y como consecuencia, este Ayuntamiento no contempla, bajo ninguna circunstancia, la amortización de puestos de trabajo a la que se refiere el reclamante». «La propia resolución señala que la gestión y el control del alumbrado sigue estando en manos municipales», añadió al texto literal el concejal responsable de Obras.

El edil incide en que la resolución reconoce que no hay privatización del mantenimiento del alumbrado público

García insistió en la «voluntad» del equipo de gobierno de «volver a abrir la licitación porque entendemos que se trata de algo bueno para la ciudad», y en este sentido concretó que «vamos a realizar una gestión energética eficaz y responsable y conseguiremos realmente un servicio óptimo para la ciudad, con medidas como la implantación del telecontrol y telegestión para tener controladas vía remota todas las luminarias. Vamos a conseguir una ciudad más sostenible, eficiente, innovadora e inteligente y se podrán cumplir los objetivos medioambientales que marca la Unión Europea con una inversión de 25 millones de euros», defiende.

Declaraciones «indecentes»

En clave política, el responsable municipal calificó las declaraciones de Bernal en las que habla de presuntas vinculaciones del pliego denunciado con los que se investigan en la trama 'Púnica' de «inadmisibles e indecentes», y en este punto indicó: «exigimos la inmediata rectificación y nos reservamos las posibles acciones que podamos emprender». Para el edil, las aseveraciones del exalcalde socialista «son una falta de respeto al equipo de Gobierno, a la unidad de Contratación del Ayuntamiento, a los técnicos que han elaborados los pliegos y a la propia institución».

Precisamente sobre el pliego, Javier García aseguró que «responde a un modelo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, como recomienda la propia Junta Consultiva para la contratación de empresas de servicio energético, y que, por tanto, hay muchos ayuntamientos de España que pueden tener pliegos parecidos».