El Ayuntamiento refuerza el servicio de limpieza en Semana Santa con 67 operarios de las bolsas de trabajo Diego López, ayer, con operarios de Limpieza. :: josele-lanza Durante estos días se realizarán cinco repasos diarios de islas y contenedores y se baldearán las calles antes y después de cada procesión MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Martes, 27 marzo 2018, 00:08

El Ayuntamiento de Marbella refuerza durante estos días de Semana Santa el servicio de Limpieza. A la maquinaria de nueva adquisición presentada en los últimos días se une la contratación de 67 personas que han salido de la bolsa de trabajo que el Consistorio tiene para este departamento. De estos 67 operarios -que se suman a los existentes en la plantilla municipal- 8 se dedicarán a la recogida de basura RSU (Residuos Sólidos Urbanos), mientras que los 59 restantes se centrarán en la limpieza de calles y playas. El concejal responsable de Limpieza, Diego López, incide en que «estas contrataciones de personal procedente de la bolsa de trabajo demuestran una apuesta contundente por lo público, frente a las acusaciones falsas que venimos escuchando con la única intención de crear malestar en la plantilla».

El refuerzo de las tareas de limpieza para que calles y playas estén en condiciones óptimas en esta primera etapa de temporada alta para el turismo contempla la realización de 5 repasos diarios de islas y contenedores de todo el municipio. Además el equipo de RSU incrementa «de manera importante la recogida, ya que el depósito de basura crece en estos días».

En el caso concreto de las calles que forman parte del recorrido de los cortejos procesionales, se ha programado el baldeo, limpieza y cambio de papeleras de todo el recorrido de la procesión durante el día. Además se baldearán las calles antes y después de cada procesión. 16 operarios de limpieza y RSU trabajarán directamente en las procesiones e intervendrán tres vehículos barredoras una hora y media antes de que pase cada desfile y después del mismo. Una vez que finalizan las procesiones intervienen dos vehículos de caja abierta, 3 de baldeo y uno de recogida.

Como novedad, el Ayuntamiento ha querido introducir el uso de un nuevo producto de aroma que se utilizará en los baldeos para dar a las calles un toque de olor a incienso. Habitualmente el departamento de Limpieza trabaja con productos que dejan un agradable olor a azahar y jazmín, «en este caso concreto, y de forma excepcional, utilizamos el de incienso para darle a nuestras calles una fragancia más acorde con los momentos de Pasión que vivimos en las procesiones», explicó el concejal de Limpieza, que compareció ante los medios de comunicación acompañado por algunos de los nuevos trabajadores del área. Concretamente se emplearán 400 litros de este líquido para esta Semana Santa. Además, los operarios llevarán petacas dosificadoras «que impregnarán de perfume todas nuestras calles».

Todo estos esfuerzos serán en balde sin la colaboración ciudadana, de ahí que Diego López incidiera ayer en pedir a todos los vecinos «que colaboren porque no valdrá de nada todo el trabajo que tenemos planteado hacer si la ciudadanía no colabora».

Playas

También se trabaja a conciencia en las playas. Se han instalado y limpiado cara a la Semana Santa un total de 400 papeleras de 120 litros a lo largo de los 27 kilómetros de litoral. Además se han desbrozado 5.000 metros cuadrados de accesos a playas, facilitando así la entrada a las mismas, unos trabajos en los que, según explicó el concejal de Limpieza, Diego López, «hemos estado trabajando en las últimas semanas».

La delegación de Playas ha intervenido además en la retirada de las cañas que han quedado esparcidas por las playas debido a los arrastres de río y arroyos por las intensas lluvias. Basura que estaba acumulada en los cauces debido a que en los mismos no se ha intervenido desde hace años. Una vez retiradas las cañas y basuras, son 5 tractores y 3 máquinas limpia playas las que apuran los trabajos «para que no quede ni rastro». Diego López insistió en que hasta ayer no se ha podido proceder a la retirada total de las basuras ya que «hemos tenido temporal hasta el fin de semana».