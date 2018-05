El Ayuntamiento de Marbella reclama a la Junta la autorización para mantener los tres comedores escolares Ángeles Muñoz y Carmen Díaz, ayer, con padres y madres de los tres colegios afectados. :: j-lanza Ángeles Muñoz se compromete con los padres a continuar sufragando el servicio y pedirá que se anule la licitación del servicio en el Juan Ramón Jiménez MÓNICA PÉREZ Marbella Sábado, 26 mayo 2018, 12:28

Sigue el conflicto abierto a cuenta del servicio de cocina propia que aún mantienen tres colegios del municipio y que están en el aire después de que el Interventor municipal determinara hace unos meses que el Ayuntamiento no podía hacer frente a los pagos de los cocineros para cubrir bajas o sustituciones al entender que se trata de una competencia impropia de la Administración local. Los padres de los centros afectados: Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre y Fernández Mayoralas volvían ayer a manifestarse a las puertas del Ayuntamiento a primera hora y posteriormente lo hacían a las puertas del salón de plenos donde se celebraba la sesión correspondiente al mes de mayo. La alcaldesa Ángeles Muñoz les recibía a media mañana para reiterarles el compromiso del equipo de gobierno de buscar la fórmula, de común acuerdo con la Junta de Andalucía, para garantizar la continuidad de las cocinas. Muñoz anunció que solicitará al Ejecutivo andaluz que paralice la licitación que está ya abierta, y que había sido solicitada por el propio Consistorio, para contratar un servicio externo de comedor en uno de los colegios, el Juan Ramón Jiménez, cara al próximo curso. «Desde el cambio de gobierno, el pasado mes de septiembre, venimos trabajando para intentar solucionar un tema que viene de años atrás», indicó la alcaldesa, quien incidió en que al tratarse de una competencia de la Junta y no municipal, el área de Intervención del Ayuntamiento no permite que el Consistorio sustituya a aquellos cocineros de los comedores que se jubilan o se dan de baja.

En este sentido reclamó de nuevo a la Junta que comunique las medidas que se deben seguir para firmar un convenio de colaboración entre ambas administraciones que permita garantizar el mantenimiento de los comedores donde el Consistorio presta servicio. Así se le requirió al Ejecutivo andaluz en una carta remitida el 4 de mayo, detalló la primera edil.

«Estoy absolutamente de acuerdo con todas y cada una de las reivindicaciones de los padres y vamos a luchar de manera conjunta para poder mantener este servicio en los tres centros educativos», señaló la regidora. «Entiendo y comparto la preocupación de muchísimos padres, entre otras cosas porque ven la calidad de la comida que ofrece la Junta y la que da el Consistorio», apuntó

Los padres y madres se manifestaron ayer a las puertas del salón de plenos del Ayuntamiento

La alcaldesa, que destacó la labor desarrollada por la directora de Educación en Marbella, Carmen Díaz, para encontrar una solución, reiteró «nuestro compromiso de exigir a la Junta que nos dé ya esa autorización que permita la contratación inmediata. De no ser así, veremos las alternativas con el área de Intervención para que, entendiendo nuestra voluntad de dar una solución para el próximo curso, permita de manera provisional, hasta que se firme y se materialice el convenio con el Gobierno andaluz, seguir contratando cocineros», precisó.

Los padres quedan ahora a la espera del cumplimiento de los compromisos después de haber forzado un cambio de postura del Ayuntamiento que en enero comunicaba a la Junta que se abriera una licitación del servicio de comedor para el CEIP Juan Ramón Jiménez y los dos cocineros de este centro se repartieran entre los otros dos colegios mientras se buscaba una solución para mantener las tres cocinas ante la falta actual de personal para los colegios.

Paso hacia el IES en Las Chapas

El Pleno abordó otro asunto de calado en materia de educación dando luz verde, por unanimidad de los grupos, a una 'adenda' al acuerdo plenario del pasado mes de octubre sobre la cesión de la parcela para la construcción de un instituto en Las Chapas. La concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, expuso que esta iniciativa responde «a una petición del Gobierno andaluz para que la administración local se comprometa a eliminar cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de la obra y el compromiso de otorgar licencia de obra». En su opinión, «se trata de una obviedad que no sabemos si responde a una maniobra dilatoria o a otra cuestión que se nos escapa a nuestro entendimiento», explicó.

Desde las filas de la oposición, el edil de IU, Miguel Díaz, mostró su apoyo a la 'adenda' «y a cuantas hagan falta para que en el curso 2019-2020 haya un nuevo instituto de Secundaria en el municipio». Díaz instó al PP a aclarar «si existe algún problema oculto en esta parcela, de servidumbre o infraestructura, que justifique la petición de la Junta».

Victoria Mendiola, edil de CSSP, incidió en que la petición de la Junta «evidencia la desconfianza que existe entre las dos administraciones, Junta y Ayuntamiento». Por su parte, la edil socialista Isabel Pérez repasó las gestiones que durante su etapa en el gobierno efectuó el PSOE para buscar una parcela en el área de influencia de los colegio Xarblanca y Vargas Llosa, un suelo descartado a raíz de la anulación del PGOU de 2010.