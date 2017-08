El Ayuntamiento se plantea acudir sin stand a la ITB de Berlín

El Ayuntamiento de Marbella se plantea acudir sin stand a la próxima edición de la ITB de Berlín después de no obtenerse los retornos previstos en volumen de visitas y negocio para la ciudad. Así lo comunicó el concejal de Turismo, Javier Porcuna, a los miembros del Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella reunidos ayer en sesión plenaria. El edil hizo referencia a un estudio interno realizado por su departamento sobre la repercusión que ha tenido la presencia de Marbella en las grandes citas turísticas a las que ha acudido el Ayuntamiento con stand durante el último año. «Hemos visto que hay ferias donde es muy interesante tener presencia física como son FITUR en Madrid, WTM de Londres y Mitt de Moscú, pero hemos detectado que acudir con stand a la Feria Internacional de Turismo de Berlín es una inversión que no es tan necesaria, posiblemente por el perfil del propio cliente alemán», explicó a SUR el responsable de Turismo. En este sentido, subrayó que Marbella cuenta con una tradición de cliente alemán más bien residencial y que, por tanto, no responde al cariz de turista al uso como el británico, principal mercado emisor de viajeros para la ciudad.