El Ayuntamiento pide a la Junta que no deje a Estepona al margen de la alta velocidad Vista de la zona norte de Estepona. :: ch. m. Advierten que la liberalización de la autopista de peaje no debe ser la alternativa a la llegada del AVE, ni que se quede en Marbella CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Sábado, 27 enero 2018, 01:06

La elaboración del borrador del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol (POTCSO) por parte de la Junta de Andalucía ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Estepona que teme que el municipio quede al margen del futuro tren de alta velocidad.

El Ayuntamiento de Estepona pidió ayer a la Junta de Andalucía que el nuevo POTCSO no deje fuera a Estepona de la llegada del AVE. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, tuvo que rectificar esta semana y aseguró que la infraestructura estará incluida en el futuro documento después de que el lunes se presentara un borrador en el que no estaba prevista la reserva de suelo para el tren. Fiscal manifestó que la obra se incluirá «para que nadie tenga dudas de que este plan no va a imposibilitar, sino todo lo contrario, la llegada del AVE a Marbella y a donde decidan el gobierno y los ayuntamientos».

El equipo de gobierno de Estepona señaló ayer que el documento que está tramitando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio «debe contemplar que el corredor ferroviario también llegue a Estepona, al ser una infraestructura prioritaria por su trascendencia para el sector turístico y para la movilidad y las comunicaciones».

El Ayuntamiento considera que Estepona, y toda la comarca costasoñela, «requieren de infraestructuras modernas, sostenibles y que vertebren el territorio». Por todo ello, el Consistorio confía en que la Junta de Andalucía tenga en cuenta este aspecto «porque una infraestructura de tanta magnitud e importancia para la Costa del Sol debe nacer con proyección y visión de futuro».

Las fuentes municipales dan por hecho que el proyecto de la alta velocidad que redacta el Gobierno central incluye al municipio pues señalaron que «cabe recordar que el Ministerio de Fomento trabaja en los modelos y alternativas para llevar el tren de alta velocidad hasta Estepona, por lo que considera que los redactores del POT deberían tener en cuenta esos proyectos en el texto definitivo».

Asimismo, el Ayuntamiento de Estepona anunció que estudiará con «detenimiento» el borrador presentado esta semana por la Junta para conocer con mayor profundidad cuáles son las previsiones que la Junta de Andalucía tiene en materia urbanística para la comarca. A ese respecto, manifestaron que iniciativas como la liberación del peaje de la autopista AP-7 para agilizar el tráfico «ha de ser valoradas, pero no puede suponer que se prescinda de la llegada a la alta velocidad a Estepona, tal y como se plantea en el borrador presentado esta semana». El POTCSO, que señala las previsiones de planificación urbanística de dos décadas, prevé como principales propuestas para abordar los problemas de movilidad, la liberación del peaje en la AP-7, la mejora en las carreteras que unen San Pedro Alcántara con Ronda y Marbella con Cártama y la construcción de un metro ligero en el actual trazado de la A-7, que se debería convertir en un bulevar de características urbanas.