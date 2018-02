Ayuntamiento, pescadores y sindicatos exigen a la Junta el dragado de La Bajadilla Miembros de la Cofradía de Pescadores, ayer, con el concejal de Marbella y el representante sindical. :: j.-l. La acumulación de arena en el canal de entrada y salida impide que los barcos grandes accedan y vendan el género en la lonja marbellí NIEVES CASTRO MARBELLA. Viernes, 9 febrero 2018, 01:16

La unión hace la fuerza. Así lo entiende el sector pesquero de Marbella que ha buscado la complicidad del Ayuntamiento de la ciudad y el sindicato Comisiones Obreras para exigir una vez más a la Junta de Andalucía que drague el puerto de La Bajadilla. La acumulación de arena hace impracticable el canal de entrada y salida para los barcos de gran envergadura que tienen el recinto como puerto base. Esta situación tiene implicaciones económicas, ya que el género capturado por estos armadores deja de comercializarse en la lonja marbellí, y de seguridad para las tripulaciones. Así lo denunciaron al menos ayer de forma conjunta el concejal de Puertos de Marbella, Manuel Cardeña, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de esta localidad, Manuel Haro, y el responsable del sector marítimo en CCOO, Pedro Ruíz.

No es la primera vez que los profesionales de la mar denuncian el mal estado del canal desde que se dragara hace dos años. En repetidos escritos, la Cofradía de Pescadores de Marbella ha informado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente del Gobierno autonómico, de las dificultades que encuentran las tripulaciones para entrar y salir por el relleno de arena existente en la bocana. El patrón mayor confirma asimismo que esta situación ha obligado a las embarcaciones más grandes a poner rumbo hacia otros puertos para poder vender, con la consiguiente repercusión económica para la lonja marbellí. Haro, que solicita el dragado urgente, denuncia que en la actualidad tres de los barcos más importantes de la flota de arrastre no pueden entrar al puerto al tratarse de embarcaciones con más de tres metros de calado, profundidad que ya no tiene la bocana. Por su parte, el representante de CCOO solicita los trabajos de dragado por una cuestión de «seguridad marítima» y afirma no entender como la APPA ha liberado un montante muy destacado para dragados en las provincias de Cádiz y Huelva y en cambio tiene dificultad para realizar estos trabajos no sólo en Marbella sino en el resto del litoral malagueño. Asimismo, el concejal de Puertos de Marbella se suma a las tesis anteriores, destacando que la actual situación «perjudica gravemente» al sector pesquero, al empleo y a la oferta gastronómica de la ciudad.

Los presupuestos de la Junta para 2018 prevén el dragado de La Bajadilla, por lo que el próximo pleno municipal someterá a aprobación una moción instando a la APPA a que se ejecute con urgencia para que el sector pesquero recobre la normalidad.