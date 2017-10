El Ayuntamiento de Marbella también reclama la extradición de Carlos Fernández El Consistorio, que está personado en 'Malaya', considera que el caso no ha prescrito HÉCTOR BARBOTTA Marbella Lunes, 2 octubre 2017, 11:36

El Ayuntamiento de Marbella considera que 'Malaya' no ha prescrito y se suma a la petición de extradición de Carlos Fernández. El Consistorio, que está personado como acusación en ese procedimiento, ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad en el que informa de su posición en relación a la situación del exedil, detenido en Argentina el pasado 15 de septiembre. En el informe, elaborado por los servicios jurídicos municipales, se sostiene que las acusaciones contra el exconcejal no han prescrito, ya que el plazo para la extinción de la responsabilidad penal es de 15 años y no de diez. De esta manera, el Ayuntamiento se suma a la tesis de la Fiscalía de Málaga.

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Félix Romero, ha recordado esta mañana que la sentencia del Tribunal Supremo en este procedimiento corrigió a la Audiencia al considerar que los concejales habían cometido un delito de cohecho continuado. Al tratarse de un tipo penal más grave, según este criterio, el plazo para la extinción de la responsabilidad es de 15 años y no de diez, por lo que no se dan las circunstancias para la prescripción de la causa. Romero señaló que se trata del criterio que ha seguido el Supremo en relación con el resto de los concejales condenados y por lo tanto, el que se debe seguir con Fernández.

Estos ediles, según la sentencia ya firme, aprobaron resoluciones injustas sucesivamente en el tiempo a cambio de las dádivas de Juan Antonio Roca, ha recordado el portavoz municipal. Estos concejales fueron condenados a tres años y medio de prisión.

Romero señaló que para el equipo de gobierno municipal, la prioridad en relación con los casos de corrupción que se protagonizaron en el Ayuntamiento de Marbella durante los años del GIL es recuperar el dinero saqueado, y que Carlos Fernández deberá regresar para dar cuenta del destino de esos fondos.

Además, aseguró que es necesario que la ciudad cierre las heridas abiertas en aquellos años y para ellos es necesario que todos los responsables den explicaciones en sede judicial. "Faltaba que respondiera el último", dijo.

La postura adoptada por el Ayuntamiento en relación a la extradición de Carlos Fernández es la misma que ha seguido la Fiscalía, que también ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella que pida la extradición del exconcejal, que permanece recluido en una prisión de la provincia argentina de San Juan a la espera de que se resuelva su situación.

La extradición de Carlos Fernández ya ha sido solicitada por la Audiencia Nacional en relación con el 'caso Saqueo 2' y se está pendiente de que varios juzgados de Instrucción de Marbella, entre ellos el 5, donde tramitó el 'caso Malaya', tomen una decisión al respecto.