El Ayuntamiento de Marbella podrá disponer de la cantera de Nagüeles durante 24 años más Imagen de archivo de la cantera de Nagüeles. / Josele-Lanza - La Junta aprueba la la concesión del espacio por un periodo inicial de nueve años y prórrogas hasta 2042 HÉCTOR BARBOTTA Marbella Lunes, 21 mayo 2018, 13:35

La continuidad en Marbella del festival Starlite se despeja. El Ayuntamiento de Marbella ha obtenido de la Junta de Andalucía una prórroga de la concesión del espacio donde se realiza el ciclo de conciertos, la cantera de Nagüeles, por un periodo de nueve años que se podrá renovar, si el Ayuntamieno lo solicita, por plazos consecutivos de diez años, aunque con fecha de finalización en julio de 2042.

Esta prórroga supone completar un periodo de concesión de 25 años partiendo del año pasado, cuando la Junta concedió una prórroga provisional de un año que vencía este verano. El Ayuntamiento deberá pagar por esta concesión 121.492 euros anuales, cantidad que se irá actualizando conforme al IPC.

En 1991, la Junta cedió la utilización de la cantera al Ayuntamiento de Marbella por un periodo de 25 años. En 2017 prorrogó provisionalmente el permiso por un año y ahora la concesión podrá prolongarse durante 24 años más hasta completar un nueva cesión de 25 años.

El importe del canon fijado por la Junta es similar al que el Ayuntamiento aplicó en 2016 a Starlite y que la sociedad organizadora no abonó de momento, ya que se encuentra recurrido.

Con esta prórroga concedida por la Junta de Andalucía, anunciada esta mañana por el portavoz municipal, Félix Romero, el Ayuntamiento se garantiza contar con el espacio natural donde se celebra Starlite y se despeja de esa manera la continuidad del festival en Marbella.

«Sin duda es una gran noticia para la ciudad y se enmarca dentro del compromiso del actual Gobierno municipal para que la ciudad pueda disponer de los mejores espacios escénicos con el fin de que pueda ofrecer una oferta turística de calidad», aseguró Romero «Con este acuerdo se disipa cualquier duda sobre la celebración de eventos en este espacio escénico único del municipio», subrayó.

El pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado abril el reglamento para la utilización de la cantera de Nagüeles. Este relamento, que aún no ha entrado en vigor, se aplicará durante todo el año, y no solamente en los 45 días que dura el ciclo de conciertos. Su aplicación, sin embargo, permitirá que no existan zonas grises o de libre interpretación en los aspectos que el año pasado abrieron el conflicto que puso en duda la continuidad de Starlite, especialmente el relativo a los horarios y a la fijación de un canon para la utilización del recinto.

El Ayuntamiento convocó recientemente un concurso público para la organización de los conciertos y solamente la empresa organizadora de Starlite presentó una propuesta, por lo que la adjudicación se realizará de manera automática. El convenio para la utilización de la cantera no ha sido aún firmado, ya que se estaba a la espera de que la Junta de Andalucía confirmara la prórroga de la cesión del espacio para los próximos años, lo que se ha comunicado hoy.

Starlite celebrará este año su séptima edición a partir del 11 de julio y durante 45 días, con un total de 29 conciertos programadas de momento. La empresa ha iniciado ya el proceso para la selección del personal, con la previsión de realizar entre 380 y 400 contrataciones.