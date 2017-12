El Ayuntamiento asume el pago de la estabilización de Arroyo Primero, que iba a financiar la Diputación Estado actual de las obras. :: josele-lanza La subvención de un millón de euros que el organismo provincial iba a destinar a esa actuación se perdió por un retraso en los plazos de ejecución HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:13

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer el pago de certificaciones de obra correspondientes a obras realizadas en Arroyo Primero, donde está previsto construir un bulevar, y que iban a ser financiadas por una subvención de la Diputación Provincial que se perdió por el incumplimiento de los plazos previstos. En concreto, se trata de tres certificaciones que suman 678.000 euros y cuyo coste ha asumido el Ayuntamiento.

El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, explicó ayer tras concluir la junta de gobierno que se trata de una actuación que ya no podrá ser financiada por el organismo provincial. «Podremos pedir una subvención para otro proyecto, pero no para éste», aseguró. No obstante, aclaró que la obra, que consiste en la construcción de un bulevar sobre el embovedado de Arroyo Primero, se completará con fondos propios del Ayuntamiento.

La Diputación concedió en diciembre de 2015, durante el gobierno del tripartito, una subvención de 1,7 millones de euros y 11 meeses después se colocó la primera piedra de las obras en un acto al que asistieron el presidente del organismo provincial, Elías Bendodo, y el entonces alcalde, José Bernal. La obra tenía un plazo previsto de ejecución de 11 meses, pero el proyecto se encontró con dificultades imprevistas por al falta de estabilidad del terreno, lo que obligó al Ayuntamiento a pedir un aplazamiento de los plazos previstos para la ejecución. Lo hizo en diciembre del año pasado y le fue concedida por seis meses, pero concluido ese periodo sin que se resolvieran los problemas solicitó una nueva que fue rechazada por cuestiones normativas, ya que el nuevo plazo excedía la mitad del plazo establecido originalmente.

Las obras quedaron paralizadas prácticamente desde el inicio debido a que la estabilidad que presentaba el embovedado no garantizaba la ejecución del proyecto según como estaba diseñado, lo que obligó a realizar estudios geotécnicos adicionales.

Parálisis

Romero lamentó que el Ayuntamiento tenga que destinar esos fondos a los trabajos realizados por lo que a su juicio ha sido mala gestión del equipo de gobierno anterior. «Nos gusta destacar hasta qué punto la parálisis y no tomar decisiones al final tiene consecuencias», subrayó.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención de 22.500 euros del ejercicio 2017 a beneficio de la Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica para el sostenimiento del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Gimnasia Rítmica, una ayuda para los gastos corrientes de clubes de categoría submáxima del municipio que participan en competiciones de triatlón, así como la concesión de la subvención de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa para el año 2018