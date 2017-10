Marbella exige una solución a los atascos por la vía rápida Fomento ha encargado la redacción del proyecto para dotar de un tercer carril a la A-7 entre Marbella y San Pedro. / Josele-Lanza - Tras el anuncio de Fomento del inicio de los trámites para el tercer carril a Banús, vecinos y empresarios reclaman que se dé celeridad al proyecto MÓNICA PÉREZ Marbella Domingo, 22 octubre 2017, 00:24

El incremento del número de visitantes que este año ha experimentado la Costa del Sol en general y Marbella en particular durante la temporada alta ha dejado en evidencia la fragilidad de algunas infraestructuras del municipio. La mejora de las vías de comunicación sigue siendo la principal asignatura pendiente de las administraciones. Marbella no solo es el único municipio español de más de 100.000 habiantes sin conexión ferroviaria, sino que como alternativa presenta unos accesos por carretera que año a año demuestran su caducidad en forma de interminables atascos que han convertido al verano del ejercicio en curso en uno de los más complicados. Durante años, se reclamó primero y se esperó después la ejecución del soterramiento de la travesía de San Pedro Alcántara, uno de los ‘puntos calientes’ de los atascos en verano durante décadas. Ahora los problemas se han trasladado solo unos metros: el tramo entre Marbella y Puerto Banús (en ambos sentidos). No es el único. En la zona este, la A-7 entre la Cala de Mijas y el arco de Marbella (y en especial el tramo entre el Hospital Comarcal y la entrada a la ciudad) siguen sumando kilómetros de atasco más allá incluso de la considerada temporada alta de turistas. El Ministero de Fomento anunciaba esta semana, a través de la alcaldesa Ángeles Muñoz, la aprobación «de la orden de trabajo» para la redacción del proyecto que contempla la creación de un tercer carril entre San Pedro y Banús. Empresarios, vecinos y profesionales del transporte reclaman que se dé celeridad a un proyecto que no puede terminar en un cajón, como le ocurrió al referido a la mejora de los accesoa a la A-7 en la zona de Las Chapas, presentado en 2007 y del que nunca más se supo.

La intervención para la mejora de los accesos a la A-7 en Las Chapas obligará a realizar expropiaciones

«El proyecto va aser una prioridad, como ya ha quedado demostrado, para crear ese tercer carril tan necesario y que aliviará el tráfico en el tramo previo al soterramiento», explica el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, sobre una reivindicación que llevaba haciendo desde hace años. El Gobierno ha activado la creación de ese tercer carril y así se lo trasladaba el propio titular de Fomento, Íñigo de la Serna, a Ángeles Muñoz en un encuentro en Madrid. Solo unas semanas antes, la regidora, junto al teniente de alcalde sampedreño, y al concejal de Obras, había expuesto ante representantes de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental la necesidad de dotar a los accesos a Marbella de mejoras de modo que puedan absorber el elevado número de vehículos que registran, especialmente en verano.

La respuesta a esas demandas ha sido el inicio de los trámites para dotar de un tercer carril al tramo de la A-7 entre Marbella y Banús, una actuación en la que se ha previsto una inversión de 17,8 millones de euros, y que contempla además obras como la construcción de una pasarela peratonal sobre la autovía que una Puerto Banús con Nueva Andalucía.

Más complicada será la intervención en la zona de Las Chapas, especialmente por la necesidad de realizar expropiaciones para mejorar los principales viales de acceso de la A-7, entre el arco y el hospital, como ha reconocido el concejal de Obras, Javier García, que respondía así a IUen sus críticas a los retrasos en la puesta en marcha de esta intervención. La alcaldesa Ángeles Muñoz subrayaba también esta semana que el asunto fue abordado en el encuentro con el ministro y que se sigue trabajando en la redacción de este otro proyecto.

«No soy técnico y por tanto no puedo decir cuál es la mejor solución técnica para estos problemas. Lo que es evidente es que este verano las complicaciones con el tráfico han sido importantes. Yello por un problema, que no lo es en realidad, y es que estamos creciendo mucho. Lo que ocurre es que la infraestructura no da más de sí y hay que buscar una solución», explica el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas CIT Marbella, Juan José González. El portavoz de la patronal marbellí incide en la reiteración de atascos en un punto muy concreto, los apenas cuatro kilómetros que separan los accesos a Banús y la carretera de entrada a San Pedro. «El soterramiento vino a solucionar una situación muy concreta que existía en San Pedro, pero ahora las complicaciones para el tráfico se han trasladado hasta Banús».

«Lo de San Pedro es una situación desesperante porque parece que el soterramiento no ha solucionado nada. Los problemas ya no están allí en concreto, pero sí a unos metros», apunta el portavoz de Taxisol, Víctor Vázquez. El colectivo de taxistas es uno de los más perjudicados cada año por la ratonera en la que cada verano se convierte la A-7 a su paso por Banús. «El comentario que siempre hacemos los compañeros es que en pleno verano tardamos menos, por ejemplo, en ir de Marbella al aeropuerto que de Marbella a Guadalmina».

El panorama que describen los profesionales del transporte no se circunscribe ya solo a los meses de pleno verano. «Los problemas con el tráfico comenzaron este año ya en Semana Santa y aunque bajó un poco después, en mayo ya estaba colapsada la carretera», apunta el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga (Apetam), Juan Sierra. «El tiempo perdido en un atasco es dinero perdido y calidad del servicio en entredicho», asegura, haciendo especial incidencia en las largas caravanas que se generan igualmente en la A-7 entre la Cala de Mijas y Marbella. «La gran concentración de vehículos ralentiza la circulación, pero además basta un descuido para que se produzca un accidente y ello provoque el colapso de la carretera durante horas. Casos como esos hemos tenido varios este año», asegura.

Medidas para ganar tiempo

Esta situación «criminal»a la que se refiere el representante de los empresarios transportistas llevó hace tiempo al colectivo a adoptar medidas destinadas a ganar tiempo en la carretera. «Los autocares han empezado a adelantar las rutas hacia Algeciras y el Campo de Gibraltar en media hota. Se eliminó la parada que se hacía en Sabinillas para el café. Así recuperan la media hora que, como mínimo, se suele perder en San Pedro», explica.

«No ha habido conciencia de que esta zona se encuentra en el centro físico de la Costa del Sol. San Pedro tiene, por un lado, Cádiz y Algeciras; por otro, Marbella. Y hacia el norte, la conexión de la carretera de Ronda y el acceso a Sevilla. A San Pedro ya se le sobra el tráfico local, pero debe sumar además los vehículos que circulan dirección Ronda, Benahavís, Cádiz o Marbella», explica Manuel Fernández Valdivia, vecino y expresidente de la Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara ISP, quien pone sobre la mesa la «necesidad» de que se abra la autopista de peaje. «Y no solo en momentos puntuales, sino que se rescate la concesión. Es necesario porque a día de hoy es la única alternativa que existe a la A-7 y a los problemas de tráfico que se repiten», sostiene.

Desde la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa), uno de sus asociados, David Díaz, considera que las nuevas infraestructuras que se han levantado en la zona «han quedado obsoletas» nada más nacer y señala, al igual que Fernández Valdivia, que el colapso de tráfico que se genera en el tramo de autovía hasta San Pedro y en los accesos a Banús «se suman a los ya de por sí importantes problemas de tráfico interno». En este sentido pone como ejemplo «el cambio de dos carriles a uno en las avenidas del Bulevar». Asimismo expone que «el que no se haya desdoblado la carretera que da acceso al polígono (la carretera de Ronda) hace que se una otro inconveniente para que sea apetecible visitar la extensa oferta comercial que existe en el Polígono de San Pedro».

Sin alternativa al peaje

La acometida de mejoras en los debilitados accesos por carretera a Marbella es un clamor en todo el municipio desde hace tiempo, y ello ha dado lugar no solo a que el propio pleno del Ayuntamiento, como hizo en abril pasado, aprobara instar al Gobierno central a adoptar medidas urgentes, sino que ha desencadenado otro tipo de campañas reivindicativas por parte de colectivos sociales y empresariales. Una de ellas, instando al Gobierno a abrir la autopista de peaje. Vecinos, empresarios y partidos políticos se unían a comienzos de este año en una campaña reivindicando la liberalización del peaje en situación de accidentes o colapso de la antigua N-340.

La respuesta del Ejecutivo central llegaba en el mes de junio. «El Ministerio de Fomento no tiene previsto implantar la medida de liberación de peaje cuando se produzcan colapsos en la AP-7 en el tramo Fuengirola-Riviera del Sol-Marbella». La pregunta la había planteado el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y esa fue la contestación recibida.

De forma paralela, otros colectivos ha iniciado su particular lucha encaminada a reclamar el impulso definitivo para que Marbella y Estepona dispongan de conexión ferroviaria. El tren a Marbella sigue en fase de elaboración de estudios. Los clubes rotarios mantienen una campaña de recogida de firmas a la que este verano se sumaban establecimientos hoteleros de renombre en la Costa del Sol, caso de Los Monteros, conscientes del perjuicio que, sobre todo en imagen, provocan los reiterados atascos en las carreteras.