La Asociación de Altas Capacidades organiza un campus de verano

Marbella. El verano no es sólo sol y playa. O, al menos, no para la Asociación de Altas Capacidades de Marbella, que ha organizado su primer campus de verano. Un campamento bilingüe donde menores de entre 6 a 15 años con inquietudes cognitivas o altas capacidades convivan y aprovechen su merecido tiempo de asueto para alimentar su cerebro de una manera diferente. Esta particular propuesta, bautizada como Campus de Altas Capacidades talentO18, se desarrollará en dos turnos en el mes de julio: el primer periodo comprende del 2 al 13 y el segundo del 16 al 27.

El campamento de verano se organizará por grupos de edad, mezclando a niños de altas capacidades con otros menores con inquietudes intelectuales. La sede escogida es el CEIP Valdeolletas de Marbella, un entorno escolar... sí, pero donde las materias que se darán poco tendrán que ver con las que se imparten en las clásicas aulas. El programa incluye, entre otras propuestas, talleres de enriquecimiento personal, ciencia civertida, robótica, astronomía o teatro. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, aunque habrá opción de dejar al menor una hora antes y recogerlo una hora después para facilitar la conciliación laboral de las familias. El precio del campamento es de 180 euros para los socios de ACM y de 220 para los nuevos alumnos, aunque hay previstos descuentos a partir del segundo y tercer hijo.