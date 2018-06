Los Aslánticos, 29seis70 y Sex Museum, en la Noche de San Juan Midón y Piña, con artistas locales. :: sur SUR. Domingo, 10 junio 2018, 00:23

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro ha presentado el contenido de la fiesta programada para la noche de San Juan, el sábado 24 de junio. Bajo el nombre de 'San Juan Fest', el evento dará comienzo a las 19:00 horas en La Salida y se prolongará hasta las 04:00 horas con un amplio programa de actuaciones que agrupa artistas locales como 29seis70, Juan de Lola o We are not djs, con grupos nacionales como Sex Museum, No me pises que llevo chanclas y Aslándticos. Según explicó la directora general de Cultura en San Pedro, Gema Midón, «esta es una fiesta a la que había que darle un impulso, por ello hemos elaborado un cartel que aúna diferentes estilos musicales dirigidos a público de todas las edades para que los disfruten».