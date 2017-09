«Somos una IU más armada porque hemos demostrado que sabemos gobernar» El coordinador local de IU y concejal, Miguel Díaz. :: josele-lanza Cree que la labor realizada en los dos años de gobierno es el mejor aval ante la ciudadanía para las elecciones municipales de 2019 Miguel Díaz Coordinador local de IU y concejal MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:23

Acaba de revalidar el cargo de coordinador local de IU en Marbella y San Pedro. Lo hace en pleno cambio de sillón desde el gobierno municipal a la oposición. En el balance de gestión ante su asamblea destaca lo positivo, «pero sin triunfalismos». Cree que la experiencia de gobierno les permite volver a la casilla de salida «con más fuerza y mejor armados». Los objetivos: la movilización social y recuperar el gobierno de la ciudad.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de IU?

-Con mucha ilusión. Teníamos un calendario previsto para renovación de los cargos, pero en Marbella el proceso ha estado marcado por la moción de censura y el cambio de papel que teníamos, de estar en el gobierno a volver a la oposición. El fuerte de IU en Marbella es su legado de coherencia y rigor y hemos demostrado que somos capaces de gobernar. Tenemos una IU más armada. Y eso nos pone en el punto de partida en una posición mejor que en el inicio del mandato. Entre los objetivos está lograr una mayor movilización de la gente y más activismo, eso es clave. Y en la parte institucional, recuperar el gobierno. El reto es que se acabe con el neogilismo y coger más fuerza para entrar en un gobierno más sólido.

«Estamos abiertos a la confluencia, pero no a que se fagocite a IU en otra organización» «Con OSP no hay nada que hablar. Estamos muy dolidos. De compañeros de viaje no los queremos más»

-¿Qué cree que le ha aportado a la formación estos dos años en el Gobierno municipal?

-Los hechos y la realidad es por la que se nos puede valorar. La ciudadanía ha visto nuestra labor en aquellos ejes de regeneración democrática, participación, indicadores de transparencia, presupuestos participativos y la pluralidad con los medios de comunicación municipales. Hemos demostrado que lo que decíamos en la oposición lo hemos hecho en el gobierno. Planteamos un plan estratégico, la protección del entorno de las dunas. Y, como tercer eje, combatir la Marbella invisible con la oficina antidesahucios, una partida de 1 millón de euros para ayudas, obras del centro de emergencia social, garantizar mínimos vitales... Esperamos que la gente lo valore.

-Una de las líneas de trabajo que se ha marcado se centra en ampliar la base social del partido y poner el foco en San Pedro.

-San Pedro es estratégico. Desde el principio de la democracia se ha dicho que San Pedro quita y pone gobiernos y lamentablemente aquello que yo escuchaba cuando empezaba en política lo he comprobado directamente (risas). Vamos a apostar por un plan específico para San Pedro, con el eje de partida ideológico, y no geográfico. Un sampedreñismo integrador. Que la gente de San Pedro decida los proyectos más urgentes. Lo intentamos hace cuatro años, abriendo incluso sede en San Pedro, y no conseguimos calar. Y ahora es uno de los objetivos, sin descuidar el resto del municipio. Queremos tener presencia en la ciudad, que debe estar movilizada y es difícil porque Marbella es una ciudad difícil. Es la única con un gobierno local disuelto por la corrupción y eso es un lastre difícil de quitarse.

-¿Apuesta por un proceso de confluencia cara a las próximas selecciones municipales?

-La realidad es que, sin menospreciar el papel de IU y nuestra trayectoria en Marbella de lucha contra la corrupción, reivindicamos el papel de IU siempre. Pero hace falta que la ciudadanía, otros colectivos y organizaciones políticas se impliquen, y no solo hablo de Podemos. Hay muchas personas activas y colectivos que vamos a querer colaborar con ellos. Siempre estamos abiertos a la confluencia, es la vocación, que seamos más. Estamos en un proceso que llegará hasta octubre con un nuevo esquema andaluz y a partir de ahí se empezará a trabajar en un bloque que lleve al cambio político.

-¿Cree que la confluencia con Podemos a nivel nacional ha perjudicado a IU?

-Siempre hemos sido un partido partidario de crear un bloque fuerte. Creemos que ha sido un acierto. Otra cosa es que a nivel nacional, sobre todo, hayamos perdido visibilidad mediáticamente, pero en cuanto a la efectividad del proyecto político sí que está siendo adecuado. Otro cantar sería a nivel andaluz y local. Estamos siempre abiertos a la convergencia, pero que sea para sumar y fortalecer, pero no para que se fagocite a IU en otra organización. Eso no lo vamos a permitir.

-¿Ha tenido oportunidad de hablar con los concejales de OSP sobre los motivos de la moción de censura?

-Hemos coincidido en la junta de portavoces y no hemos mantenido diálogo y tampoco entendemos que haya mucho más que hablar. Fuimos muy claros en el pleno. Estamos muy dolidos con OSP y particularmente con sus concejales. Ha sido muy injusto todo esto. Siempre les hemos dicho las cosas a la cara, sin necesidad de crear perfiles falsos en redes sociales. A la cara. Y hablaremos lo que haya ahora que hablar para mejorar la gestión del trabajo. Ya los conocemos y ya no queremos con ellos más que lo estrictamente de trabajo. De compañeros de viaje no los queremos más.

-¿Cree que al PSOE le faltó contundencia en su reacción?.

-Me llamó la atención esa cordialidad, que no sé si realmente es verdaderamente vivida o hay detrás alguna otra cosa, como la posibilidad de una posible alianza en el futuro. Nosotros, en IU, sumaremos más o menos, pero tenemos que ser sinceros, con nosotros primero, y con la gente después, y este tipo de traiciones no las toleramos y no las vamos a perdonar. La actitud resultó chocante y se lo he trasladado a (José) Bernal. En política no vale todo. Aquí hay intereses particulares y así se lo dije en nuestra última conversación con Piña.

-¿Se enteró de la moción de censura por teléfono, como el alcalde?

-Sí, pero porque los llamé yo. Vi la convocatoria de prensa y pensaba que era para anunciar que iba a dimitir (Manuel ) Osorio porque defendió una opción (salirse del pacto) y perdió tras la primera votación. Es lo que yo haría. Pero lo que hizo no es dimitir sino dar un giro a todo, cuando diez días antes habían refrendado seguir.

-¿Hasta qué punto puede influir el cambio de gobierno en las inversiones comprometidas por la Junta para Marbella?

-No debería influir porque la Junta tiene un compromiso y sería reconocer que se gobiernan las administraciones de forma partidista. El PSOE debería ser garante de que esto no suceda. Eso por un lado. IU lo va a defender, desde luego. Pero lamentablemente tenemos una historia de gestión de las administraciones dependiendo del color de quien gobierna, si hay sinergia o no. Aunque sería torpe porque daría un arma política al PP. Son cuestiones que estarán en la batalla política.

-¿Qué le parece las primeras medidas adoptadas por el bipartito?

-Hasta ahora lo que se ha hecho es una política de gestos, como el plan de choque de limpieza, con el que se han concentrado más trabajo en puntos más visibles donde pasa mucha gente, pero realmente ¿ha habido un aumento de la plantilla?, no lo ha habido, ¿del presupuesto?, tampoco. Detrás vemos que no hay nada. Se ha hecho de cara a la galería. Es una inacción lo que hay, no están tomando decisiones.