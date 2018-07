Antonio Barrientos: «El comisario Villarejo tuvo una participación fundamental en Astapa» Antonio Barrientos, en su consulta. El exalcalde de Estepona asegura que la acusación en su contra está basada en informes sin sustento y denuncia los intereses inmobiliarios del mando policial HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 8 julio 2018, 00:34

Tras conocerse el escrito de acusación fiscal, donde se le piden más de diez años de prisión, Barrientos recibe a este periódico en su consulta de médico alergólogo en el centro de Estepona.

–¿Cómo ve su situación tras el informe del fiscal?

–Decía mi abogado que en muchos aspectos el escrito de acusación está redactado como si no se hubiera desarrollado una fase de instrucción. La exposición de los hechos es un corta y pega del auto del auto de apertura del procedimiento, que a su vez era un corta y pega de la denuncia. Después de leerlo, a pesar de todo lo que ha aparecido, tengo una mayor tranquilidad en lo que a mí respecta. Yo no soy policía de las presuntas actuaciones de lo que hayan hecho otras personas. Cuando he tenido conocimiento de presuntos actos delictivos los he puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Lo he hecho en diez ocasiones.

–¿Qué ha denunciado?

–He denunciado a funcionarios del departamento de Urbanismo, del área económica, concesiones en las que había irregularidades… Siempre he obtenido la callada por respuesta, lo que es sorprendente. Así se lo comuniqué al fiscal en la única ocasión en la que me han llamado a declarar por este caso, por cierto, a los diez años de iniciado el procedimiento. No entiendo cómo una denuncia se puede llegar a extraviar en la Fiscalía hasta en tres ocasiones.

–El fiscal sostiene que cuando usted llega a la Alcaldía en 2003 se encuentra con un Ayuntamiento en una precaria situación y que busca financiación en el urbanismo.

–Volvemos a lo mismo de siempre. Hay un problema de financiación de los ayuntamientos y hasta la entrada en vigor de la nueva ley del suelo ese mecanismo era perfectamente legal. El fiscal lo dice en su escrito, era un método legítimo.

«Hay un informe de la policía que habla de los intereses millonarios de Villarejo en Estepona»

–También dice que había una caja B

–Eso de la caja B empezó por la denuncia inicial y ha seguido hasta el final. El le llama caja B, pero son patrocinios y aportaciones que han hecho empresas, entidades financieras y comerciales que colaboran con el Ayuntamiento. Gracias a esas aportaciones, plenamente legítimas, hoy Estepona tiene un centro de día de Alzheimer, un centro de día de mayores, se hacía el servicio transportes de la Cruz Roja, se hicieron programas de reinserción de alcohólicos...

–¿A cambio de qué se hacían estas aportaciones?

–¡A cambio de nada! A las empresas les interesaba estar ahí. Había empresas que colaboraban, como en todos lados. A mí los documentos que me encuentran en mi domicilio no son para dinero que fuera a mi cuenta. Era para alcohólicos rehabilitados, para la asociación de discapacitados, para la residencia de ancianos… Si eso es delito que venga Dios y lo vea. Era una época de desarrollo económico y los empresarios colaboraban aquí y en todos los ayuntamientos. A cambio de nada. Independientemente de ello, yo se lo dije al fiscal, si había alguien que se estaba aprovechando de la estructura organizativa del Ayuntamiento que se investigara. Nunca me hicieron caso.

–El fiscal sostiene que había seis personas que lo controlaban todo. Que todos los convenios pasaban por ustedes sin participación de los técnicos hasta el final del proceso.

–El informe del fiscal sostiene, en relación con los convenios de planeamiento, que no dañaban el interés general, que no condicionaban la planificación urbanística y que respetaban las plusvalías que tenían que recibir el Ayuntamiento. Era una práctica plenamente legítima, que toda modificación urbanística fuese acompañada de una contraprestación económica. Por estos convenios el Ayuntamiento obtuvo unas contrapartidas de 50 millones.

«No digo que nadie haya cometido delitos, hay personas a las que yo he denunciado»

–En los convenios de aprovechamiento el fiscal dice que sí hubo perjuicios para el Ayuntamiento.

–El procedimiento, reconoce el fiscal, que es legal, con sus mecanismos de control. Los peritos dicen lo mismo. Todos pasaron por las comisiones informativas de urbanismo y fueron votados por el denunciante, David Valadez, que formaba parte de esa comisión, y pasaron por el pleno. Nosotros hemos pedido que hubiera careos entre los peritos judiciales, que dicen que hubo perjuicio para el Ayuntamiento, y los propuestos por la defensa, que sostienen lo contrario. El juez autorizó solamente uno y la perito reconoció errores y aceptó como buena la valoración propuesta por la defensa. Ese convenio se quitó de la causa y se desimputó a la persona relacionada, pero el juez instructor ya no autorizó más careos. Eso es una indefensión.

–El fiscal sostiene que había licencias de primera ocupación que tenían que concederse y que sin embargo se supeditaban a que hubiera aportaciones al Ayuntamiento.

–Eso es absolutamente falso. Hubo uno que declaró que yo lo intenté extorsionar y resulta que no se le daba la licencia porque faltaban 113 aparcamientos

–¿La campaña electoral del PSOE en 2007 se pagó con préstamos ficticios de los candidatos que en realidad pagaron empresas?

–Eso dice el fiscal, pero si fuera así no habrían desimputado a los concejales. Los 15 primeros de la lista aportaron 6.000 euros y yo un poco más.

–¿Pero hubo aportaciones de empresas?

–Ya se lo dije al juez. Había un director de campaña electoral, José Flores. Le dije al juez que le preguntara a él. En aquel momento la ley permitía colaboraciones, pero yo no sé cómo va eso. De lo que no sé no voy a hablar.

–Vamos entonces a algo que lo atañe a usted directamente. El informe fiscal dice que usted durante un amplio periodo de tiempo no gastaba dinero de su cuenta bancaria, que se movía exclusivamente con dinero en efectivo.

–El informe fiscal se basa en el informe de los peritos de Hacienda

–Independientemente de en qué se base, ¿es así o no?

–No es verdad, para nada. Tengo acreditado por mis declaraciones a Hacienda y por el movimiento de mis cuentas bancarias la procedencia de mis ingresos. Mi madre vendió una finca por siete millones de euros, yo en esa época estaba soltero, sin hijos, y gastaba poco. Mi madre sacó en efectivo mucho dinero del banco en esos años, y se lo daba a sus hijos.

–¿Las obras de reforma de su casa, por 236.000 euros las pagó Valle Romano?

–El informe pericial en el que se basa esa acusación es una chapuza, dicho con todos los respetos. Mi casa tiene 140 metros. La reforma costó mucho menos.

–¿Quién la pagó?

–La hizo un albañil que ha trabajado conmigo toda la vida. La pagué yo con dinero de mis cuentas bancarias que está perfectamente justificado. Hay información que todavía no se ha aportado porque yo tenía claro que no me iba a salvar de ésta. A mí no me iban a sobreseer.

–¿Por qué?

–Porque después de toda la que han liado y de haber estado seis meses en prisión preventiva no iban a dejar que se derrumbara este castillo de naipes. Yo no digo con esto que no haya personas que hayan cometido delitos, hay personas a quien yo personalmente he denunciado.

–Éste es un caso que se ha prolongado durante 12 años y usted dice que no tiene asidero. ¿A qué lo atribuye?

–Yo hablo de lo que a mí respecta. Tengo una cosa muy clara. Hay constancia de que el comisario Villarejo participó en Astapa. Fue un elemento fundamental. Él mismo lo dice. Hay un informe de Asuntos Internos de la Policía que habla de sus intereses inmobiliarios millonarios en Estepona. Ese informe habla de una trama societaria que incluye a quien fue gerente de Urbanismo nombrado por Valadez tras Astapa, y de un promotor que declaró como testigo y dijo que yo intenté extorsionarlo y que después obtuvo una licencia. Ahora el fiscal dice que no sabe cómo obtuvo la licencia. Ése también era socio del comisario Villarejo.

–¿Cómo se obtuvo esa licencia?

–Curiosamente, la valoración no está en el expediente. En la documentación consta que faltaban 113 plazas de aparcamientos, que no hubo sanción económica, ni compensación al Ayuntamiento. ¿Quién quitó la tasación del expediente? ¿Por qué no se cobró?

–Las denuncias presentadas por otros acusados en relación con la supuesta implicación de Villarejo están pendientes de resolución

–Hay información solicitada. Es que no lo decimos nosotros, lo dice un informe de Asuntos Internos de la Policía, que este señor tiene aquí 40 propiedades e intereses por 25 millones de euros, y que tiene una trama para blanquear dinero en la que estaba el que pusieron como gerente de Urbanismo después de Astapa. Y que hay un señor que obtiene una licencia sin pagar dos millones de euros que es socio de Villarejo. Eso lo dice la policía, no lo digo yo. Lo que solicitamos es que toda la información de la 'operación Tándem' se incorpore a esta trama.