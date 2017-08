Ángeles Muñoz: «Tenemos por delante menos de dos años pero los vecinos van a ser exigentes» Ángeles Muñoz volvió ayer al despacho de la Alcaldía de Marbella / Josele-Lanza - «Lo primero va a ser mejorar los servicios públicos», afirma la alcaldesa de Marbella HÉCTOR BARBOTTA Marbella Jueves, 31 agosto 2017, 00:46

En sus primeras horas al frente del Ayuntamiento, Ángeles Muñoz se reencuentra con el despacho que ya ocupó durante ocho año. Apenas hay papeles encima de la mesa. La mudanza acaba de empezar.

-La parálisis urbanística, el modelo turístico, el colapso de las infraestructuras que se ha sufrido este verano. ¿Cuál de estos tres apartados cree que debe ocupar la prioridad del Ayuntamiento?

-Yo pondría un cuarto capítulo, que son los servicios públicos. Lo que ahora mismo la ciudadanía percibe y necesita que se arregle de manera inmediata son los servicios públicos. Es una de las deficiencias que ha tenido Marbella en los últimos meses. Cuando llegó el equipo de gobierno anterior había cuestiones que durante mucho tiempo se había estado planificando y no había tanto diferencia entre lo que había que hacer y lo que se había hecho. Pero ahora, este verano, hemos visto cómo en el tema de limpieza, de mantenimiento de parques y jardines, en el paseo marítimo, ha habido un deterioro claro y eso es lo primero que la gente nos va a exigir, que todos los servicios operativos estén al servicio de la ciudad.

-Usted va a contar con los mismos medios con los que contaba el gobierno anterior.

-Hay que mejorar la planificación, tener una estrategia de mayor eficacia. Los medios eran los mismo cuando nosotros gobernábamos y cuando han estado gobernando ellos, y funcionaban mucho mejor los servicios hace dos años que ahora. Es evidente que la dirección política es un plus para que las cosas funcionen. Pero además, como tenemos que recuperar lo que ha ocurrido estos dos años habrá que hacer un refuerzo. A partir de ahí haremos las modificaciones presupuestarias necesarias para que se haga ya un plan de choque específico.

-¿Prevé externalizaciones?

-Ahora mismo tenemos dos problemas. Por un lado, que ha habido una pésima gestión, de ahí que en la liquidación presupuestaria se vea que no se ha ejecutado el dinero que estaba previsto. Con el tiempo en el que estamos, se verá dentro de la gestión presupuestaria. Hay que ver si queda tiempo para un concurso y contar con empresas externas para que pongan a la ciudad al nivel que requiere. Ahora mismo, si no contamos con ese refuerzo es imposible sacar esto adelante.

-El pacto de gobierno firmado entre el PP y OSP hace mucho hincapié en cuestiones internas del Ayuntamiento y en cuestiones de gestión lo que hay son generalidades. ¿Que sólo queden por delante 21 meses hasta las próximas elecciones la hace menos ambiciosa en cuanto a objetivos?

-A nosotros nos van a demandar mucho. Los vecinos van a ser muy exigentes. Confían en que el Partido Popular le dé la vuelta y además tenga unos resultados espectaculares en estos 18 meses. Soy consciente de todo lo contrario, no nos van a dejar ningún espacio para que nos asentemos. Es un reto que asumimos. Vamos a ser muy ambiciosos, tenemos que redoblar el esfuerzo y trabajar el doble para conseguir los resultados que normalmente se consiguen en una legislatura.

-Su primer gobierno coincidió con el inicio de la crisis económica y con un ayuntamiento en una situación gravísima. Ahora el panorama es bien distinto.

-Mucho. La primera legislatura fue muy difícil, porque tanto en el Gobierno nacional como en la Junta estaba el Partido Socialista, que a Marbella no le dio ni agua. Fueron años durísimos, y hasta que no vino un gobierno del Partido Popular y pudimos negociar la deuda los intereses nos comían. Yo creo que ahora mismo las circunstancias económicas del Ayuntamiento son distintas y la situación de empleo a nivel nacional hace que las prioridades sean otras.

-También cuenta con la deuda con la Junta ya renegociada por el equipo anterior.

-Sí, ahora las circunstancias de este ayuntamiento no tienen nada que ver con lo que nos encontramos hace diez años. No tiene nada que ver lo que nosotros les dejamos con lo que había hace diez años. Pero ahora las circunstancias son mucho mejores, a nivel nacional y también con la negociación, que es lo que nosotros le veníamos pidiendo a la Junta. Que se haya podido alcanzar es un gran acierto para la ciudad.

-¿El modelo de los nueve distritos que implantó en su mandato anterior queda descartado?

-Sí. Aquí no nos podemos olvidar que ha habido dos años con una administración que ha estado en marcha. Intentar deshacer lo que ya se ha andado no nos lo podemos permitir. En este caso hay un reglamento donde hay una distribución de cinco distritos y donde se entendía por parte del resto de los grupos políticos que era la mejor de las opciones, nosotros mantendremos esa distribución. Yo no me planteo hacer un nuevo reglamento de distritos, sino todo lo contrario. Nosotros hicimos una alegación donde las competencias para los distritos eran más claras, donde además había la representación era la que entendemos que tenía que ser y espero que lo llevemos al pleno de septiembre.

-Usted mantiene sin delegar las áreas de Turismo, Cultura y Educación y Seguridad. ¿A qué se debe, porque se trata de áreas que en sus mandatos anteriores sí delegó?

-En Educación y Cultura vamos a tener la suerte de contar con una persona como Carmen Díaz, que además va a estar en coordinación permanente con Gema Midón, que va a tener esas competencias en San Pedro. Tener a una persona como Carmen en Cultura y Educación hace que yo pueda delegar en ella. En Seguridad, por la situación de seguridad que se vive en nuestro país hacía más necesario que nunca que asumiera yo esa competencia.

-¿Ahí también va a tener a una persona a cargo?

-En Seguridad no. Se va a mantener al jefe de la Policía Local. No va a haber ningún responsable político; como responsable política estaré yo. Quitaremos a la figura política que había hasta este momento, en este gobierno no se necesita.

-¿Y en Turismo?

-Ahí sí tendremos un director que tenga suficiente experiencia y que espero consensuar con el sector privado.

-¿Se mantendrá el foro de Turismo creado por el anterior gobierno?

-Sí.

-¿Qué aspira a conseguir en este mandato en relación a la situación del urbanismo?

-Yo creo que tenemos tres cuestiones. Por un lado, la concesión de licencias. No puede ser que una ciudad como Marbella, para otorgar una licencia tarde un año. Eso es una auténtica barbaridad. Estamos trabajando con el secretario y con el jefe de servicio del ámbito de licencias buscando todas las vías necesarias y viendo cuáles son todas las alternativas que nos permitan agilizarlo. Segundo, en el tema del texto refundido y de la adaptación a la LOUA, de manera inmediata. Cuando veamos con los técnicos que se puede llevar, sin ningún condicionante político, se llevará. Se explicará a todos los grupos de la oposición, no quiero que sea como hasta ahora. Antes de cualquier decisión en el ámbito de urbanismo habrá una reunión previa con todos los responsables políticos para que todo el mundo sepa qué se está haciendo. En tercer lugar, hay que poner las bases para sacar el nuevo Plan General. Tenemos cosas tan importantes encima de la mesa como las viviendas fuera de ordenación, eso es una carga muy pesada para muchas familias y también para Marbella y tenemos que trasladar la situación real de Marbella a un documento de planeamiento que aunque en principio no pueda ser muy ambicioso cara a los próximos treinta años sí nos pueda dar la garantía de que esa situación real está contemplada en la ley urbanística de la ciudad.

«Hay una cuestión muy grave, el estado del plan de pagos a proveedores. He pedido un informe» arcas municipales

Ya estamos trabajando para ver cómo se puede agilizar la concesión de licencias urbanismo

-¿La cantidad de obras anunciadas en los últimos días por el anterior gobierno condiciona su agenda?

-Lo primero que hay que decir es que no es verdad ni que hubiera esa cantidad de obras licitadas, ni partida presupuestaria, ni nada. Lo que ha hecho el gobierno saliente es una planificación política de su salida. Ellos han utilizado a la administración durante diez para hacer una campaña. Eso no deja condicionado al actual equipo de gobierno, porque no han dejado nada previsto.

-¿Qué va a pasar con Arroyo Primero?

-Hay que devolver el 1,7 millones por la mala gestión que han hecho y tendremos que sacarlo de otra partida presupuestaria, pero por supuesto es una obra que se acabará.

-¿La ampliación del Museo del Grabado?

-También. Intentaré negociar con el ministro de Fomento, y no sé si tendremos margen y capacidad para volver a incluir la partida presupuestaria.

-¿Cuál será su obra prioritaria?

-La continuación del paseo marítimo. Espero poder llevar a la próxima junta de gobierno local alguno de los tramos, que lo empezamos antes de irnos Lo dejamos con la sesión adjudicada a la empresa. No han hecho nada.

«Si no contamos con un refuerzo ahora es imposible sacar esto adelante» externalizaciones

«Estoy convencida de que la Junta no va a tratar a Marbella ahora de manera diferente» obras pendientes

–¿Ha tenido tiempo de ver la situación económica del Ayuntamiento?

–Lo veré con Manuel Osorio. Lo que sí tuve oportunidad de ver con el tesorero es una cuestión muy grave, la situación del plan del pago a proveedores. Eso es lo que determina cuál es el grado de eficacia de las diferentes áreas. He pedido un informe, porque no hay proveedor del Ayuntamiento que no me diga que es un desastre.

–¿Teme que las obras pendientes de la Junta se vuelvan a ralentizar con este cambio de gobierno?

–Sería una traición a los ciudadanos de Marbella y de San Pedro. No se entendería de ninguna manera y rayaría en la prevaricación si fueran capaces de dar un trato diferente a una ciudad según quién gobierne. Estoy convencida de que no va a ser así y espero tener una conversación con la presidenta de la Junta para consensuar los grandes temas que tenemos por resolver. No solamente el centro de salud o los diferentes colegios, sino por supuesto el Hospital o también grandes inversiones, como qué pasa con el puerto de La Bajadilla. Hay otros asuntos que quiero resolver con ellos, como la Escuela de Idiomas.

«Fue la Junta de Andalucía la que determinó en su momento cuál era el deslinde con Benahavís. Fue un PGOU que aprobó en 1986. Creo que ahora tiene que ser la Junta, la que al margen de cualquier cuestión política y en el ámbito técnico determine qué se debe hacer. El deslinde existió con Mijas, con Ojén y con Estepona. Aquí hubiese sido lo mismo si no hubiera un trasfondo político. La resolución judicial no deja ninguna duda y echa por tierra las mentiras del PSOE».

«Frecuento San Pedro y lo seguiré haciendo»

«Tanto el votante del PP en San Pedro como el de OSP quieren que los servicios funcionen. Para mí será una prioridad San Pedro y creo que nuestros votantes valorarán ese esfuerzo. Mi presencia en San Pedro va a ser absolutamente normal. En el día a día habrá presencia del teniente de alcalde, pero con total normalidad la representación del Ayuntamiento en su conjunto la ostento yo y de manera normal estaremos los dos cuando se requiera. Yo frecuento San Pedro y lo seguiré haciendo»