Ángeles Muñoz anuncia una bajada de tasas e impuestos en el presupuesto de 2019

Piñas explica el desencadenante de la moción de censura

«Hoy, por primera vez, voy a hablar de lo que algunos han llamado moción-traición. Quiero refrescarles hoy a los adalides de la participación ciudadana y la pluralidad y la consulta por qué se fraguó aquella moción-traición que ustedes llaman». El mensaje del teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, con el que comenzó su intervención en el pleno iba directo al concejal de IU, Miguel Díaz. El sampedreño, como ya explicara en su día, recordó que lo que le llevó a abandonar el apoyo al tripartito fue la decisión de Díaz de ordenar la renovación del servicio de la zona azul sin haberlo consensuado previamente con el resto de grupos. Lo que ayer desvelaba Piña era que aquella decisión que no le fue comunicada tampoco le fue trasladada al entonces alcalde, el socialista José Bernal. «Tanto a mi como al señor Bernal nos dejaron con el culo al aire. El señor Bernal no tenía conocimiento y yo tampoco. Dos días después tuve que escuchar a quienes nos habían estado aprobando a duras penas los presupuestos (CSSP) que a raíz de esa renovación se acababa el apoyo al equipo de gobierno y que no aprobarían los presupuestos. Y desde aquel momento dijimos: moción para la gestión, no moción-traición. Hoy en día podemos decir que tenemos un presupuesto con validez desde el 1 de enero. Si hubiéramos seguido con ese grupo posiblemente hoy seguiríamos sin presupuesto y eso se acabó. OSP lo que dijo es que aquello era una moción para la gestión».

No gustó a José Bernal el detalle de su exsocio de gobierno al que afeó –reconociendo así que Rafael Piña estaba en lo cierto– que tampoco a él, siendo alcalde, se le comunicó que se renovaba la zona azul de aparcamiento. «No es de caballeros contar las privacidades en público, y cuando se ha gobernado hemos tenido muchas privacidades y siempre las hemos tenido, como no puede ser de otra forma, dentro de los órganos y no fuera. Porque si no, abriríamos una caja de Pandora y poca gente se salvaría».