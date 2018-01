The American College se traslada a La Alzambra Un momento de la visita a las nuevas instalaciones. :: sur SUR. Jueves, 25 enero 2018, 01:07

The American College in Spain inauguró ayer oficialmente sus nuevas instalaciones ubicadas en Marbella. En concreto, en la urbanización La Alzambra, para lo que contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz. De esta forma, la institución abandona la que ha sido su sede hasta ahora junto al Club de Tenis de Manolo Santana. Asimismo, la dirección presentó su programa de bachillerato estadounidense High School, que imparte con el respaldo y la homologación de la Universidad de Nebraska. La regidora, acompañada por la directora del centro, Melissa Butler, agradeció a la institución su labor y su contribución para que Marbella sea un destino de excelencia académica. The American College in Spain lleva implantado en la Costa del Sol cinco años.