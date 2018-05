Foro Lidera en Marbella Álvaro Nadal: «Jurídicamente no tenemos competencias para regular el alquiler vacacional. Eso corresponde a las comunidades autónomas» Josele-Lanza - El ministro de Turismo anuncia que, junto a Justicia, se está trabajando para «darle mayor capacidad a las comunidades de vecinos» para actuar MÓNICA PÉREZ Marbella Lunes, 7 mayo 2018, 15:44

«No tenemos el ámbito competencial. Jurídicamente no es posible y los gobiernos deben actuar dentro de su ámbito competencial. Uno no puede pretender ejercer sus competencias para lao bueno, pero no para las situaciones espinosas. Es evidente que si el ámbito competencial es autonómico y local es porque cada situación es diferente. Valga como ejemplo que no me parecería bien regular Marbella y Lugo con la misma norma». El ministro de Turismo, Álvaro Nadal, es tajante a la hora de referirse a la discutida regulación sobre la actividad de los alquileres turísticos, defendiendo que corresponde a las comunidades autónomas dar el paso hacia el camino que estimen oportuno, entre otras cosas, ha dicho, para que no terminen recurriendo aquellas situaciones en las que estimen que ha habido «invasión de competencias» por parte del Estado. «No se puede pretender que la Administración del Estado regule, porque no tiene capacidad competencial para hacerlo, es más, si lo hace, te recurren al Tribunal Constitucional y lo ganan», ha explicado durante la celebración del foro Lidera Marbella, organizado por SUR, en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella y el Hotel Los Monteros.

«Cuando uno tiene la competencia, la tiene que ejercer», ha sido el contundente mensaje lanzado por el responsable estatal de Turismo a las comunidades autónomas ante una de las preguntas planteadas por los asistentes y formulada por el director de SUR, Manuel Castillo, acerca de la posibilidad de regular la actividad del alquiler vacacional como negocio. En este punto ha incidido en que «sólo en aquellos ámbitos que no son estrictamente turísticos sí estamos trabajando». Una de esas medidas, ha dicho, se está planteando de forma conjunta con el Ministerio de Justicia y persigue «ver de qué manera podemos darle una mayor capacidad a las comunidades de vecinos para fijar su propia norma. Porque esto se puede regular desde todos los ámbitos, desde la propia comunidad de vecinos, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas». Una medida que incidiría directamente sobre la Ley de Propiedad Horizontal «dando mayor flexibilidad a los vecinos a la hora de tener una norma propia que no exija de la unanimidad de votos a la hora de decidir sobre estos asuntos».

El ministro de Turismo, Energía y Agenda Digital ha reconocido que «hay una serie de elementos en los que no se puede poner en una situación peor al sector hotelero» frente al alquiler vacacional, y es sobre estos ámbitos, ha dicho, en los que el Estado está actuando. Entre ellos, el tributario. «Tras un prolijo análisis aprobamos las obligaciones de las plataformas en el ámbito tributario. Una norma que va contra el fraude fiscal y evita además que el alquiler vacacional sea un foco de dinero negro y de actividades de blanqueo de diner0». Igualmente se está trabajando desde el Ministerio del Interior, en materia de seguridad, y desde Cultura. «No me parece razonable que se paguen derechos de propiedad intelectual en los hoteles y no en el alquiler vacacional, cuando estamos hablando de actividades con el mismo ánimo de lucro». «Estamos actuando en todos aquellos ámbitos donde se vea que existe una desigualdad porque aunque no es el mismo servicio, sí tienen (alquiler vacacional y hoteles) características comunes.

«Los 17 millones de turistas británicos, una prioridad»

Otra de las cuestiones planteadas por los asistentes al foro que se ha desarrollado en el Hotel Los Monteros ha hecho referencia al Brexit y a cómo puede incidir sobre el turismo en la Costa del Sol. Álvaro Nadal ha explicado que la negociación en el seno de la Comisión Europea sigue abierta, si bien todavía no se han abordado, ha reconocido, los asuntos que para el Gobierno son «más preocupantes». Entre ellos visados y residencia. «Deberíamos tener un régimen lo más parecido a lo que hay ahora». En cuanto a la tributación, señala que «hay que tener cuidado con los convenios de doble imposición, de modo que quienes tengan segundas residencias aquí, no tengan que tributar allí y aquí por el mismo concepto». En este sentido, el ministro defiende que para el Gobierno, «los 17 millones de turistas británicos que recibimos son una prioridad en la negociación», y ante ello, «queremos mantener la situación presente».

Otra idea defendida por el titular de Turismo, Industria y Agenda Digital en Marbella ha sido la indisoluble conexión que a día de hoy mantiene el sector turístico con la adaptación digital. En este sentido ha subrayado la apuesta el Estado por hacer de la Costa del Sol «un referente en colectividad y nuevas tecnologías» con un mensaje claro: «El sector dependerá en el futuro de cómo de bien lo hagamos en esta revolución tecnológica».

En esa apuesta por la provincia de Málaga ha anunciado que la capital será escenario de la próxima edición de CyberCamp, el gran evento de la ciberseguridad que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre. El objetivo de este encuentro es promover la cultura de la ciberseguridad en la sociedad, orientar profesionalmente a jóvenes, concienciar a las familias de la importancia de un uso seguro y responsable de las TIC e Internet y despertar e impulsar el talento en este campo.