Alertan de «irregularidades» en el examen para 4 plazas de policía en Estepona

La Asociación de Aspirantes de Policía Local de Andalucía (ASPLA) ha advertido de presuntas «irregularidades» en el examen celebrado el pasado lunes para cubrir 4 plazas de policía loca en Estepona. El colectivo ha remitido un escrito al alcalde y la delegada de Seguridad Ciudadana quejándose de que el examen incluía algunas preguntas sobre asuntos que no están en el temario oficial. En concreto, ASPLA indica que se preguntaba a los opositores sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la identificación; la normativa sobre badenes y resalto y, por último, el desarrollo del artículo 7 del R.D.L. 6/2015, Texto refundido de Ley de Seguridad Vial.

El examen del pasado lunes, al que se presentaron 345 aspirantes, consistía en un prueba teórica y un supuesto práctico. La asociación reclama además que en la parte práctica «la mayoría de las preguntas han sido teóricas».

El presidente de la asociación Juan Carlos Luengo, ha explicado que el objetivo de este escrito es que el tribunal «garantice el desarrollo de un proceso sin irregularidades». Solicitan la impugnación de aquellas preguntas que no estén recogidas en el temario y que no se tengan en cuenta en la valoración. Añade que reclamaciones similares se han presentado en otras convocatorias de Andalucía y que los tribunales de las pruebas las han admitido.

Por su parte, el Ayuntamiento ha negado que se haya producido impugnación de la prueba ya que ninguno de los 345 aspirantes ha formulado dicha petición. Y añaden que la ley «sólo contempla las impugnaciones que son realizadas por personas físicas, participantes en la prueba». Por lo que consideran que se garantiza el correcto funcionamiento del procedimiento.

Aseguran que la asociación no ha presentado su escrito por registro de entrada, pero que, pese a ello, el tribunal de la convocatoria no tendrá «ningún inconveniente» en contestar a las cuestiones que plantea, «si bien, fuera de este procedimiento, ya que, no forman parte del mismo», han puntualizado.

Respecto al contenido del temario, las fuentes municipales han señalado se ha realizado de acuerdo a la Orden de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Luengo ha indicado que la asociación también reclamará que las pruebas físicas, previstas a partir del 5 de febrero y que se irán celebrando semanalmente hasta el 5 de marzo, se realicen en un único día «para no perjudicar a los opositores que son de fuera de municipio». El proceso de selección contempla además un psicotécnico y examen médico.