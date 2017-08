El alcalde de Marbella responde a Starlite que en otro municipio tendrá que cumplir los horarios El alcalde, José Bernal, y la presidenta de Starlite, Sandra García Sanjuán / Josele-Lanza - «Nosotros nos tenemos que ajustar a una normativa autonómica», afirma el primer edil EFE Marbella Lunes, 7 agosto 2017, 17:32

El alcalde de Marbella, José Bernal, ha advertido este lunes a la organización de Starlite de que tendrá que cumplir con el mismo horario de cierre si abandona el municipio y traslada el festival de música a otro lugar de Andalucía ya que se trata, ha señalado, de un aspecto regulado por una normativa autonómica.

«Nosotros nos tenemos que ajustar a una normativa autonómica. Pero no nosotros solos. Si Starlite se quiere ir a otro municipio de Andalucía, el 'loungue' no lo podrán tener fuera del horario que marca la normativa andaluza», ha indicado Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa.

El regidor ha apuntado que la normativa dicta que este tipo de espectáculos cierre a las dos o tres de la madrugada en función del día y a las 6 de la madrugada «cuando disponga de las autorizaciones especiales que permite la ley».

«Lo que no me pueden pedir es que haga un decreto contra las leyes de Andalucía. Lo que pueden hacer es presentar una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados y que modifiquen el horario de los lugares de ocio, pero que no se lo pida a este Ayuntamiento. Nosotros, en lo que somos competentes, es en vigilar que se cumpla la ley y lo hacemos», ha agregado.

El alcalde ha asegurado que su equipo de gobierno cumple la ley desde que está al frente del Consistorio, por lo que ha asegurado desconocer «dónde está la polémica con Starlite» en referencia a la visita que agentes de la Policía Local hicieron al recinto del festival, en la cantera de Nagüeles, en la madrugada del viernes para verificar que la organización cerraba a las dos al carecer de permiso extraordinario.

Ha asegurado que su equipo de gobierno aplica la misma ley para todos los espacios de ocio del municipio, «desde el 'lounge' de Starlite hasta el que tiene un bar en el Puerto Deportivo», y que intenta «flexibilizar al máximo» el cumplimiento de la normativa «porque, en materia de ocio en verano, es importante, pero siempre lo hacemos dentro de la legalidad».

«La ley es igual para todos y nuestro objetivo es que todo el mundo la cumpla. Ni los propietarios de los locales en el Puerto Deportivo ni de Starlite podrán decir en ningún momento que el Ayuntamiento incumple la ley», ha agregado Bernal, que ha destacado que los agentes no tuvieron que levantar acta cuando acudieron a la cantera de Nagüeles a supervisar el horario. Según el alcalde, la Policía Local «hacer controles rutinarios siempre desde el diálogo y el entendimiento de la otra parte».