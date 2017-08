El alcalde de Marbella exige que los acuerdos alcanzados entre PP y OSP se hagan públicos José Bernal, durante su comparecencia. / Josele-Lanza - El regidor pide que salga a la luz lo pactado entre ambas fuerzas para que la oposición pueda ejercer su labor de fiscalización NIEVES CASTRO Marbella Viernes, 18 agosto 2017, 14:56

En previsión de que prospere la moción de censura registrada por el Partido Popular y Opción Sampedreña que posibilitaría a los populares recuperar la Alcaldía de Marbella, el actual regidor de la ciudad José Bernal ha exigido que ambas formaciones hagan público los acuerdos alcanzados para que la oposición pueda ejercer la labor de fiscalización que le corresponde llevar a cabo. «Yo nunca he dicho que hubiera nada oscuro detrás de la moción de censura, pero sí nos gustaría conocer el documento. Hemos cumplido todo lo que hace dos años cerramos en un pacto público que conocen todos los ciudadanos, pues me gustaría que en pos de las transparencia ellos también hicieran público lo acordado ahora, sobre todo para llevar a cabo una labor de fiscalización», señaló el alcalde socialista para seguir trabajando en caso de que su grupo se vea desplazado a la oposición.

«El PSOE hace públicos los documentos. Hemos cumplido lo acordado, que era el 30% de los recursos para San Pedro. Si dicen que duplican o triplican los recursos para San Pedro tendrán que explicar cómo se hace eso. Si es a costa de perjudicar y menoscabar los recursos en el resto del término municipal, nosotros no estamos de acuerdo, por eso cuando nos sentamos para la revisión del pacto dijimos que presentábamos un proyecto para el término municipal entero», subrayó el alcalde.

El primer edil realizó estas manifestaciones a los periodistas esta mañana, minutos después de que concluyera la rueda de prensa ofrecida por OSP para dar explicaciones sobre la reunión mantenida ayer con CSSP-Podemos para abordar la moción de censura que se votará en un pleno extraordinario el próximo 29 de agosto. Una comparecencia donde los sampedreños han asegurado que no cederán ni un palmo y han afirmado que CSSP, la marca local de Podemos en el Ayuntamiento de Marbella, ha sido un «lastre» para el tripartito. El regidor quiso rebatir esta apreciación por ser, dijo, «rotundamente mentira». «Aquí el lastre ha sido el grupo popular. CSSP ha levantado la mano con OSP y con el resto del gobierno para sacar adelante los grandes proyectos de esta ciudad», señaló en referencia a los presupuestos y la hoja de ruta urbanística. «¿Quién no ha aprobado absolutamente nada? El PP. Pero si hasta le quitó una medalla a Alfonso Cañas (primer alcalde de la localidad tras la dictadura franquista), que en paz descanse, que es lo más miserable que hemos tenido que ver en el grupo del Partido Popular. Si ni siquiera se han puesto de perfil, se ha puesto en contra en todo momento. El Partido Popular tenía una política de hundir a Marbella, cuanto peor para Marbella mejor para ellos. No han querido aprobar nada y encima han ido a los tribunales. El gran lastre, la gran rémora y quien ha hecho mucho daño a Marbella y lo va seguir haciendo ahora desde el gobierno es el Partido Popular», afirmó el alcalde.

Preguntado por si la reunión entre OSP y CSSP-Podemos era la última oportunidad para salvar al tripartito, el regidor respondió que el gobierno «está salvado» a tenor de la gestión realizada en estos dos años. Subrayó que el referido encuentro forma parte de «una escenificación que va persiguiendo Opción Sampedreña ajustando los tiempos como en todo lo que ha hecho para poder decir que se ha sentado con CSSP y no se ha terminado de convencer». «Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: CSSP ha sido la excusa para pegar un giro de 180 grados en este Ayuntamiento», zanjó el socialista.